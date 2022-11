Pathaan: Shah Rukh Khan s’est physiquement mis au défi de BREAKING POINT révèle le réalisateur Siddharth Anand

La Teaser Pathan est sorti le jour de l’anniversaire de Shah Rukh Khan. Inutile de dire que le teaser de Pathan a bouleversé l’esprit de tout le monde. Shah Rukh Khan a impressionné tout le monde avec ses côtelettes d’acteur qui jouent également Deepika Padukone et Jean Abraham. Outre les fans, ceux qui remettent en question le choix de films de SRK et s’interrogent sur sa carrière se sont émerveillés devant le physique de Shah Rukh et toutes les scènes d’action. La superstar a l’air si en forme que les fans étaient étourdis et se demandaient s’il avait vraiment 57 ans. Et maintenant, Siddharth Anandle réalisateur de Pathaan a fait quelques révélations sur Shah Rukh et comment il s’est mis au défi physiquement pour le film.

Le directeur de Pathaan révèle les détails de Shah Rukh Khan et sa préparation

Le réalisateur d’action Siddharth Anand a donné un aperçu de la façon dont Shah Rukh Khan a préparé son corps pour des séquences d’action difficiles qui ont été tournées dans le film. Faisant l’éloge de la superstar, Siddharth a déclaré que tout l’amour qu’il reçoit, il le mérite depuis qu’il s’est poussé jusqu’au point de rupture pour Pathaan. Le réalisateur a révélé qu’il avait discuté des défis physiques de Pathaan avec l’acteur au préalable et qu’il était prêt à le faire. Le teaser de Pathaan a tout pris d’assaut dans Entertainment News lors de sa sortie.

Shah Rukh Khan a exécuté des séquences d’action dangereuses

Siddharth Anand a partagé comment Shah Rukh Khan voulait toute la poussée d’adrénaline et voulait que le public ressente la même chose lorsqu’il le revoyait à l’écran. Parlant des défis physiques, Siddharth a partagé que SRK avait construit son corps afin qu’il puisse réaliser toutes les cascades extrêmement dangereuses. Il a escaladé des terrains dangereux dans des conditions climatiques variables. Shah Rukh Khan a subi un entraînement physique insensé et était tellement dévoué et engagé dans le film qu’il a donné à “l’Inde son plus grand spectacle d’action”.

Le réalisateur ajoute : “La façon dont il a enduré toute la douleur pour réussir l’action que nous avions conçue est incroyable. Il n’y a personne comme Shah Rukh Khan et il faut attendre de voir le film pour voir son intensité avec laquelle il s’est approché du film.” En parlant de Pathaan, à part Shah Rukh, Deepika Padukone et John Abraham ont également impressionné les fans dans le teaser. Pathaan devrait sortir le 25 janvier 2023 en hindi, tamoul et télougou.