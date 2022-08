Pathaan Shah Rukh Khan s’énerve alors qu’un fan essaie de le retenir; Les tendances d’Aryan Khan alors qu’il se transforme en bouclier protecteur pour son père [WATCH]

Pathan étoile Shah Rukh Khan a été papoté à l’aéroport avec ses fils Khan aryen et Abram Khan. Il y a toujours une frénésie médiatique chaque fois que King Khan est repéré. Cette fois-ci, Shah Rukh Khan s’est un peu énervé. Un fan a essayé de cliquer sur un selfie avec lui et a failli lui tenir la main. Cependant, bientôt il a été mis de côté. Shah Rukh Khan qui tenait la main d’AbRam avait l’air perplexe et furieux, mais c’est Aryan Khan qui a rapidement calmé son père. Il a marché aux côtés de SRK comme un bouclier protecteur et les internautes sont amoureux de sa réaction.

Regardez la vidéo ci-dessous :

Aryan Khan est à la mode sur Twitter pour sa nature calme et posée

Tous les fans de Shah Rukh Khan connus sous le nom de SRKians deviennent fous d’abord parce que le trio père-fils a fait une belle apparition à l’aéroport. Deuxièmement, Aryan Khan a conquis le cœur de tous en protégeant son père. Découvrez les tweets ci-dessous :

Mes beaux garçons Un fluage s’approche avec force mais le fils vient à la rescousse ? @iamsrk #AryanKhan pic.twitter.com/5PBAHU6xPC SRKs Sana (@srkdeewanix) 7 août 2022

Le temps passé en famille et la façon dont Aryan l’a protégé, Abram a-t-il vraiment grandi ? #ShahRukhKhan #AryanKhan #abramkhan pic.twitter.com/3YMbtxPMb6 SRKian Faizy ( ) (@SrkianFaizy9955) 7 août 2022

Les gens doivent faire attention !!#AryanKhan est un fils si attentionné, qui a besoin d’un garde du corps quand vous avez un fils comme lui ???@iamsrk ? pic.twitter.com/EKvy6iyaVf Z ?????? (@SRKsZaara) 7 août 2022

Les prochains projets de Shah Rukh Khan

King Khan, qui a été éloigné des films pendant un certain temps, marque son récent avec pas mal de films dans sa cagnotte. Il a Pathaan, Jawan et Dunki.