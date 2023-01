Pathaan: Shah Rukh Khan révèle à quel moment les fans peuvent s’attendre à voir Salman Khan dans le thriller d’action

C’est enfin et officiellement la saison de Pathaan. Malgré les polémiques, les appels au boycott et les spéculations selon lesquelles le film de Shah Rukh Khan, Deepika Padukone, John Abraham sera reporté, le Pathaan est prêt à rugir. Le film sous la bannière Yash Raj Films et réalisé par Siddharth Anand devrait sortir sur grand écran le 25 janvier 2022. Shah Rukh Khan est évidemment un homme heureux en ce moment. Ses fans ont montré un immense enthousiasme pour le film sur les réseaux sociaux et les rapports de réservation anticipée du film à l’étranger sont très encourageants. Il était donc naturel pour Khan d’être à son meilleur lorsqu’il a récemment participé à une session AskSRK.

Shah Rukh Khan est connu pour être un maître bizarre et il a le sens des mots. Lire ses réponses aux fans qui avaient certaines des questions ou des commentaires les plus bizarres est toujours amusant et cette fois n’était pas différent. Shah Rukh a révélé beaucoup de choses sur ses sentiments autour de la libération de Pathaan, pourquoi il n’en fait pas la promotion de manière agressive, ce qu’il ressent à propos du corps déchiré de Hrithik Roshan et plus encore. Mais une chose qui a attiré l’attention, c’est quand il s’est délecté de savoir à quel moment on peut s’attendre à voir la star de Tiger Salman Khan à Pathaan.

Un fan interagissant avec Shah Rukh Khan sur AskSRK mercredi lui a demandé : « Pathan mein Salman Khan ki entry kab hogi ? A quoi SRK a eu une réponse très spirituelle. Il a dit: “Pathaan est un film interactif chaque fois que vous voulez que bhai vienne dans le film, utilisez le code QR sur le billet et il viendra dans le film.” Bien qu’il n’ait pas révélé quand exactement, il n’a même pas nié le camée de Salman dans le film et a également branché son film comme une expérience jamais vue auparavant.

#Pathaan est un film interactif chaque fois que vous voulez que bhai vienne dans le film, utilisez le code QR sur le billet et il viendra dans le film. https://t.co/337ENPbR7c Shah Rukh Khan (@iamsrk) 4 janvier 2023

Eh bien, c’est Shah Rukh Khan pour vous, charmant, plein d’esprit et hilarant. Lors de la session AskSRK, il avait également révélé comment Alia Bhatt ne cessait de lui donner des surnoms auxquels l’actrice, qu’il appelle “le petit”, a déclaré qu’à partir du 25 janvier, elle ne l’appellerait que Pathaan. Eh bien, nous le ferons tous, haina ?