Pathaan : Shah Rukh Khan laisse tomber un selfie bronzé avec une citation réfléchie ; merci aux fans d’avoir versé de l’amour sur le film

Shah Rukh Khan venu avec Pathan et a de nouveau conquis l’industrie. La pause de 4 ans a prouvé son travail acharné, son dévouement et son amour pour les films et le public avec le succès de Pathaan. Le film est sorti le 25 janvier et a connu un énorme succès à travers le monde. Et Shah Rukh Khan vient d’être humilié par la réponse que ses fans lui ont réservée ainsi qu’à Pathaan. La superstar a utilisé sa poignée de médias sociaux pour remercier ses fans et a également partagé une citation très réfléchie.

Shah Rukh Khan remercie les fans pour tout l’amour de Pathaan

Depuis l’annonce de la date de sortie de Pathaan, Entertainment News regorge de mises à jour à ce sujet. Shah Rukh Khan a dirigé de très nombreuses sessions Ask SRK et a interagi avec ses fans en ligne. Et maintenant, il a exprimé ses remerciements avec un selfie ensoleillé. Il a posté une note réfléchie qui fait allusion aux luttes qu’il a dû affronter avant que Pathaan ne connaisse le succès. Shah Rukh a cité: “Le Soleil est seul .il Brûle .et sort de l’obscurité pour briller à nouveau. Merci à tous d’avoir laissé le Soleil briller sur #Pathaan.” Découvrez le post de Shah Rukh Khan ici:

Collection au box-office de Shah Rukh Khan avec Pathaan

Shah Rukh Khan a inversé le cours des films de Bollywood, espérons-le. L’année 2022 a été trop mauvaise car seule une poignée de films hindi ont réellement fonctionné et fait des affaires. Le film de Shah Rukh dépassera l’activité à vie de KGF 2 et deviendra le 2nd film le plus rentable. Jusqu’à mardi, Pathaan a fait une entreprise de Rs 430,25 crores en Inde.

Shah Rukh Khan est prêt pour Pathaan 2

Après la sortie de Pathaan, lorsque Shah Rukh, Deepika Padukone et John Abraham ainsi que le réalisateur Siddharth Anand se sont réunis pour célébrer son succès auprès des médias, Siddharth a exprimé son désir de travailler sur Pathaan 2. Shah Rukh Khan est également partant pour une suite. et humblement ajouté si Aditya Chopra, Yash Raj et Sidharth étaient prêts à retravailler avec lui, il serait honoré.