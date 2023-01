Pathaan : Shah Rukh Khan fera-t-il la promotion d’un film dans le Sud après sa sortie ?

Shah Rukh Khan se prépare pour la sortie de son prochain film très attendu Pathaan. Bien que la superstar ne se soit livrée à aucune stratégie de marketing ou à aucune activité promotionnelle, le film est déjà présenté comme un blockbuster. Le thriller d’action et d’espionnage devrait battre les records de Bollywood où les films sont sous-performants au box-office. Quelques jours avant sa sortie, le film a été vendu dans les salles et a fait une collection record avec réservation à l’avance.

On dit que Pathaan est la plus grande sortie de 2023 et cela pourrait également mettre fin à la séquence de flops consécutifs de Yash Raj Films. Malgré toute interaction médiatique, le film est considéré comme un succès. Même si SRK n’a pas promu le film dans la ceinture hindi, il pourrait exploiter le marché du sud pour promouvoir le film lors de la sortie. La superstar fait allusion à la même chose à travers son récent tweet.

Avant la sortie, la superstar a organisé une session “Ask SRK” sur Twitter. Il s’est rendu sur le site de micro-blogging pour engager une conversation rapide avec ses fans. M. Khan a répondu à de nombreux tweets, mais un tweet a attiré l’attention de tous.

Alors que beaucoup ont interrogé la superstar sur son film, il y a eu un tweet en rapport avec Ram Charan. Un utilisateur de Twitter a interrogé Shah Rukh Khan sur sa visite dans les théâtres Telugu et SRK a répondu dans son style en mentionnant la superstar Telugu Ram Charan. Un fan était curieux de savoir si SRK irait dans les théâtres d’État Telugu lors de la sortie de Pathaan.

Le fan interrogé, “Salut Monsieur, visiterez-vous n’importe quel théâtre des États de Telugu à la date de sortie du film #AskSRK @iamsrk.” En réponse au tweet, Shah Rukh a déclaré : “Ouais si Ram Charan me prend !!” Cela signifie que SRK aimerait visiter la région de Telugu, mais seulement s’il est invité par la superstar du RRR.

Pathaan est réalisé par Siddharth Anand et produit par Yash Raj Films d’Aditya Chopra. Le thriller d’espionnage met en vedette Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et John Abraham dans les rôles principaux. Le film devrait sortir en salles le 25 janvier 2023 en hindi, tamoul et télougou.