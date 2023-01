Pathaan: Shah Rukh Khan fait l’éloge de sa co-vedette John Abraham le qualifie de “gentil géant”

Le film très attendu et très attendu de l’année Pathaan approche de sa méga sortie. L’équipe ne fait que promouvoir le film à travers la bande-annonce et les chansons, ce qui est tout à fait suffisant pour que le film fasse déjà des affaires record grâce à la réservation à l’avance. Dirigé par Siddharth Anand, l’acteur a un côté patriotique dans l’histoire mettant en vedette Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et John Abraham. Avant la sortie du thriller à indice d’octane élevé, SRK a chanté les louanges de sa co-star John Abraham.

Les créateurs ont tenu une session de chat avec la superstar et ont partagé la vidéo sur le compte Twitter officiel de Yash Raj Films. Bollywood Badshah a partagé son expérience de travail avec John Abraham et révèle qu’il est un gentil géant. Il s’agit du premier film du duo ensemble, mais ils se connaissent depuis que King Khan a déménagé à Mumbai. Khan a révélé que John est l’un de ses premiers amis ou premières connaissances pour commencer s’est ensuite transformé en amitié. Ajoutant plus loin, il a dit que l’acteur est très timide, très calme et très reclus.

Shah Rukh Khan dit que c’était agréable de travailler avec John Abraham qui joue l’antagoniste dans le film et s’est rendu compte qu’il était un gentil géant. L’acteur a partagé une anecdote où il a dû beaucoup convaincre John de le frapper pour la scène car il ne voulait pas blesser SRK en le qualifiant de trésor national.

Pour jouer un méchant, il faut beaucoup de courage quand on est un héros adorable, a déclaré la superstar. Il a un profond respect pour John qui possède des franchises où il a des films d’action sympas. SRK a ajouté que John est une star et que les héros ne jouent pas les méchants. L’acteur a en outre déclaré que l’acteur de Force est compétent dans l’action et l’a aidé à bien paraître. Shah Rukh Khan espère que lorsque Pathaan sortira, l’un des personnages les plus appréciés sera vraiment celui de John.

Pathaan est l’ambitieux univers d’espionnage d’Aditya Chopra sous la bannière Yash Raj Films. Le film d’action sortira le 25 janvier 2023 en hindi tamoul et télougou.