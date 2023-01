Pathaan: Shah Rukh Khan clarifie ENFIN s’il fera la promotion de Deepika Padukone-John Abraham dans The Kapil Sharma Show [View Tweet]

Pathan mettant en vedette Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et Jean Abraham sort en salles le 25 janvier. Les pré-réservations de Pathaan ont déjà commencé. Cependant, depuis que les créateurs de Pathaan, réalisateur Siddharth Anand et les producteurs YRF ont sorti la chanson, Rang Besharam, le film n’a suscité que des controverses. Il n’y a pas eu de promotions de Pathaan dans le pays en tant que tel. Et récemment, des rapports ont fait surface indiquant si Shah Rukh Khan et l’équipe de Pathaan visiteront des émissions de télévision populaires telles que Le spectacle Kapil Sharma et Grand Patron 16 pour promouvoir son film. Eh bien, le roi de la romance a enfin répondu à la question.

Shah Rukh Khan sur les promotions Pathaan

Depuis longtemps, Pathaan, Shah Rukh Khan et Deepika Padukone font la une des journaux Entertainment News pour la prochaine sortie du film. Récemment, des rapports ont fait surface indiquant que Shah Rukh Khan ne fera la promotion de Pathaan ni sur The Kapil Sharma Show ni sur Bigg Boss 16. Eh bien, les fans de la superstar ont dû l’entendre de la bouche du cheval pour le croire. Et par conséquent, Pathaan, c’est-à-dire que Shah Ruk a finalement répondu à la question.

Shah Rukh Khan révèle s’il fera la promotion de Pathaan au Kapil Sharma Show

Lors d’une session de demande à SRK, l’un des fans a demandé s’il ne viendrait pas au Kapil Sharma Show pour promouvoir le film. Shah Rukh Khan a dit : “Bhai seedha salle de cinéma mein aaoonga wahin milte hain.#Pathaan.” Découvrez le tweet de Shah Rukh Khan ici :

Shah Rukh a été interrogé sur son sentiment après avoir vu la réaction à la bande-annonce et le buzz du film en ce moment. Il a partagé qu’il se sentait bien que le travail acharné de tant de personnes soit apprécié. Shah Rukh est toujours connu pour être plein d’esprit chaque fois qu’il dirige des sessions Ask SRK. Il a répondu à de nombreux messages, notamment la réservation de billets pour des théâtres entiers, etc. Il a également remercié ses fans d’avoir réservé les billets.