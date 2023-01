Pathaan : Shah Rukh Khan chante Aankon Mein Teri et Tumko Paya pour Deepika Padukone [Watch Video]

Pathan : Shah Rukh Khan, l’une des plus grandes stars de Bollywood, a chanté “Aankhon Mein Teri” et “Tumko Paya” pour Deepika Padukone, une autre actrice populaire de Bollywood. Les deux chansons ont été bien accueillies et sont devenues des succès populaires. Deepika et SRK ont joué ensemble dans plusieurs films, et leur chimie à l’écran a été largement appréciée par les fans. Les chansons ont été présentées dans la bande originale du film “Om Shanti Om”, qui a été un grand succès au box-office et a encore renforcé le statut de la paire en tant que l’une des paires à l’écran les plus emblématiques de Bollywood.