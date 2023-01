Pathaan : Shah Rukh Khan célèbre le succès du film avec une session Ask SRK ; ses mots pour la célébrité de Salman Khan vous feront partir aww [View Tweets]

Shah Rukh Khan et ses fans sont ravis du succès de Pathaan. Le film a été un artiste commercial parfait pour Bollywood après une longue période. Il y a tellement de choses à retenir du film, qu’il s’agisse des séquences d’action époustouflantes de la fabuleuse chimie de Deepika Padukone et de Shah Rukh Khan. Mais le plus gros voleur de scène a été l’apparition de Salman Khan dans un caméo de 15 minutes. Les gens ne pouvaient s’arrêter de siffler et de hurler lorsque Bhaijaan est entré en tant que Tiger pour sauver Pathaan. Le combat dans un train avec une toile de fond de montagnes époustouflantes était le baiser du chef.

Aujourd’hui, dans sa session Ask SRK, il a dit qu’il était aussi un grand fan de Salman Khan. Ce n’est pas tout. Il a déclaré qu’en matière de célébrité, il était le meilleur GOAT en Inde. Les paroles de Shah Rukh Khan rendront fous tous les fans de Salman Khan…

Salman bhai est woh kya kehte hain aaj kal jeune log haan .GOAT. ( le meilleur de tous les temps ) #Pathaan https://t.co/91HJy8UZxU Shah Rukh Khan (@iamsrk) 28 janvier 2023

Tiger ka toh fan principal bhi hoon bhai .bas unke saath mujhe bhi dil mein rakho bas. #Pathaan https://t.co/KIbqWjwfmZ Shah Rukh Khan (@iamsrk) 28 janvier 2023

Le film a rapporté plus de Rs 300 crores bruts en Inde. Shah Rukh Khan joue un espion dans le film qui sort de l’exil pour aider à vaincre un ancien soldat devenu terroriste à contrat. John Abraham est formidable dans le rôle de Jim. Les fans estiment qu’il mérite son propre spin-off dans l’univers espion de YRF. Il y a du bruit que Salman Khan et Shah Rukh Khan se réuniront en 2024 pour une extravagance pleine d’action. Salman Khan a également deux biggies alignés en 2023. Il y a Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan à l’Aïd 2023 et Tiger 3 en novembre. Shah Rukh Khan a aligné Jawan et Dunki alignés.