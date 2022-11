Pathaan rencontre Tiger 3 : Shah Rukh Khan et Salman Khan se réunissent pour une séquence palpitante [Deets Inside]

Shah Rukh Khan et Salman Khan ont été les meilleurs amis de l’industrie cinématographique hindi. Ils s’appellent bhai et leurs fans apprécient leur amour et l’attention qu’ils portent les uns aux autres. Alors que Shah Rukh se prépare pour la sortie de son film très attendu Pathaan, Salman tourne pour son prochain thriller d’espionnage Tiger 3. Et si l’on en croit les derniers rapports, on verra Shah Rukh faire une apparition en tant que Pathaan dans Salman’s Tigre 3.

Plus tôt, il a été rapporté que Shah Rukh et Salman seraient vus en train de faire une apparition dans leurs films respectifs Pathaan et Tiger 3. On dit maintenant que Shah Rukh tournera pour une séquence passionnante dans le film.

“Shah Rukh Khan tournera pour Tiger 3 immédiatement après la sortie de Pathaan, confirmant ainsi sa présence dans la franchise Tiger. Dans l’univers d’espionnage d’Aditya Chopra, les chemins de SRK, Salman et Hrithik se croiseront sans cesse pour construire la grande finale du univers d’espionnage. Ce sera une séquence d’action massivement montée où Pathaan et Tiger se réunissent pour une scène très cruciale. Ce sera également un énorme moment cinématographique à aimer pour le public”, a révélé une source bien placée à IANS.

Pour Yash Raj Films, les franchises Pathaan, Tiger et War sont les trois pièces les plus importantes de l’univers d’espionnage créé par Aditya Chopra. Il s’est avéré être un univers passionnant car ils réunissent certaines des plus grandes superstars, ce qui peut être assez intrigant pour donner au public un avantage sur les séquences de sièges, qui sont destinées à faire avancer l’intrigue.

Shah Rukh tournera pour sa séquence Tiger 3 après le 25 janvier 2023.