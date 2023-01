Pathaan rencontre BTS: la chanson Shah Rukh Khan-Deepika Padukone Besharam Rang obtient une version Dynamite [Watch]

BTS et leurs chorégraphies ressemblent à de la sorcellerie. Ils s’adaptent à tous Bollywood chanson et très bien. Nous avons déjà partagé des vidéos BTS avec beaucoup de rebondissements de Bollywood et il y a cette blague parmi les BTS ARMY desi que B dans BTS signifie Bollywood. Eh bien, cela pourrait en fait être vrai car la nouvelle chanson très controversée Rang Besharammettant en vedette Deepika Padukone–Shah Rukh Khan à partir de Pathan a bien gélifié avec le numéro BTS. Oui, tu l’as bien lu. La vidéo vous laissera hurler parce qu’elle va si bien!

BTS obtient la chanson Besharam Rang de Pathaan

Qui aurait jamais pensé que BTS aurait une touche Pathaan et que Besharam Rang obtiendrait une version Dynamite ? Un vrai bleu Bollywood X BTS ARMY l’a fait. Pathaan et BTS font souvent la une des journaux dans les sections Entertainment News et Hollywood News tous les jours. Et cette fois, une ARMY a édité la chorégraphie de la chanson BTS sur la musique Besharam Rang. Eh bien, il y a eu différentes opinions sur la chanson. Certains étaient controversés, certains ont fait l’éloge de la chanson et d’autres n’ont pas du tout vibré avec la chanson. Bien que la chorégraphie corresponde bien au numéro vedette de Deepika Padukone et Shah Rukh Khan, l’ARMÉE mentionne qu’elle ne l’a toujours pas aimée.

Regardez la vidéo de Besharam Rang ft BTS de Pathaan ici :

En parlant de BTS, les garçons, à l’exception de Kim Seokjin alias Jin, se sont réunis pour prendre un verre et discuter, a révélé J-Hope alias Jung Hoseok lors du discours d’acceptation des GDA Awards. L’ARMÉE BTS a prié pour que Jin soit en sécurité et a gardé les yeux et les oreilles ouverts pour obtenir des informations sur BTS et leurs prochains projets. Ils ont apprécié leur contenu solo jusqu’à présent. Récemment, Min Yoongi alias Suga a partagé des photos de séances photo et a ouvert un piège à soif pour les ARMY. Kim Seokjin, alias Jin, a également salué l’ARMÉE.

Ailleurs, Pathaan Trailer sort demain, 10 janvier 2022. Le réalisateur Siddharth Anand met également en vedette John Abraham. Pathaan sort le 25 janvier 2022.