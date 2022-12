Pathaan, Pushpa : The Rule et d’autres films indiens les plus attendus de 2023 [Watch Video]

Les films indiens les plus attendus de 2023 : L’année 2022 est presque terminée. L’année 2023 sera un moment décisif pour l’industrie de Bollywood. Les fans attendent des films à gros budget. Cette année a vu une multitude de films à gros budget qui ont sous-performé. L’industrie de Bollywood fait face à de nombreux problèmes. Plusieurs superstars et grands films n’ont pas bien performé. Le film le plus attendu de Shah Rukh Khan et Deepika Padukone, Pathaan, devrait sortir sur grand écran en 2023. Prabhas se prépare également pour son prochain film Adipurush. Dans cette vidéo, nous verrons quels autres films sortiront dans l’année à venir. Regarder la vidéo.