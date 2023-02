Pathaan Mania : Yashraj Mukhate édite le commentaire de Shah Rukh Khan sur les controverses autour de la sortie dans Jhoome Jo Pathaan, le mashup gagne les cœurs [Watch]

Pathan s’est avéré être un énorme blockbuster. Le film a marqué Shah Rukh Khanest de retour dans les films après 4 ans. Deepika Padukone et Jean Abraham jouent des rôles clés dans Siddharth Anand a également dirigé Pathaan. La manie Pathaan s’est emparée du pays en ce moment et tout le monde célèbre le succès du film. Des bobines tendance sur Besharam Rang à Jhoome Jo Pathaan et bien d’autres deviennent virales. Et Yashraj Moukhateun musicien populaire et sensation des médias sociaux a pris Jhoome Jo Pathaan à un autre niveau avec sa créativité.

Yashraj Mukhate fait tourner Jhoome Jo Pathaan avec le dialogue de SRK

Entertainment News a été plein de mises à jour sur les records du box-office de Pathaan, la manie autour de Shah Rukh Khan et plus encore. Sauter sur la manie est le dialogue de Saath Nibhaana Saathiya Rasode Mein Kaun Tha parodie hitmaker Yashraj Mukhate. Avec Jhoome Jo Pathaan, Yashraj a tissé la réplique pleine d’esprit de Shah Rukh Khan à toute la haine et la négativité envers la culture du boycott. Cela s’est si bien passé. La chanson a également la musique de Swag Se Swagat de Salman Khan et Katrina Kaif. C’est épique.

Regardez la version de Yashraj Mukhate de la vidéo de Jhoome Jo Pathaan ici :

Vishal Dadlani demande une collaboration

Vishal Dadlani et Shekhar Ravjiani ont composé les chansons de Pathaan et Jhoome Jo Pathaan est l’un d’entre eux. Quand il a entendu la chanson, il a laissé un commentaire sur le message de Yashraj demandant une collaboration sur la chanson complète et sa sortie. Vérifiez le commentaire de Vishal Dadlani ci-dessous:

Pendant ce temps, malgré toutes les controverses autour de Besharam Rang, le titre du film, Pathaan a grimpé en flèche. Il a fait une entreprise de Rs 600 plus crores dans le monde entier. Pathaan a frappé plus de Rs 300 crore au niveau national.

Pendant ce temps, récemment, une célébration réussie de Pathaan a eu lieu dans la ville. Deepika Padukone, John Abraham et Siddharth Anand en faisaient également partie. Siddharth et Shah Rukh Khan ont donné leurs signaux verts si jamais Pathaan 2 est réalisé. Récemment, Siddharth a également donné son feu vert à l’idée d’explorer l’histoire de Jim, le personnage de John Abraham, avec une préquelle.