Pathaan Mania: Virat Kohli-Ravindra Jadeja tente l’étape Jhoome Jo Pathaan de Shah Rukh Khan-Deepika Padukone [Watch Viral Video]

Les chansons de Pathaan Jhoome Jo Pathaan et Besharam Rang sont très populaires parmi les masses. Les deux chansons présentent Shah Rukh Khan et Deepika Padukone. La manie Pathaan augmente de jour en jour. Et il a atteint très loin. Nous avons vu des célébrités relever le défi de danse Jhoome Jo Pathaan, mais la manie de Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et Pathaan a également atteint le domaine du cricket. Une vidéo de Virat Kohli et Ravindra Jadeja tentant l’étape Jhoome Jo Pathaan devient virale en ligne. Virat et Ravindra jouent pour la série Ind Vs Aus Test. Ils semblent faire l’étape du crochet. Il serait intéressant de voir Virat tenter le moulinet avec Anushka Sharma. Que dire?