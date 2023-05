Pathaan: les internautes affirment que la scène de cascade de Mission Impossible 7 est inspirée de Shah Rukh Khan, séquence de Salman Khan

La vedette de Shah Rukh Khan, Pathaan, a apporté des vagues de bonheur en soulevant la mauvaise phase de Bollywood. L’actioner a été un énorme succès en 2023 à travers le monde. Et le battage médiatique créé par les fans était énorme que le film ait franchi la barre des 1000 crores au box-office mondial. L’un des principaux facteurs du film était la scène de SRK et de Salman Khan dans le réalisateur de Siddharth Anand. Le public est devenu fou de leur union et leur séquence de train a reçu des critiques mitigées. Maintenant, les internautes affirment que la scène de cascade de Mission Impossible 7 est inspirée par cette scène particulière.

Le public et les fans de films indiens étaient fortement obligés de voir Shah Rukh Khan et Salman Khan partager l’écran après une longue période. Cependant, beaucoup ont suivi leur séquence de train en l’appelant une copie du dessin animé de Jackie Chan. En revanche, les fans des superstars ont défendu et apprécié la scène. Eh bien, maintenant, les internautes ont l’impression qu’Hollywood a copié la scène d’action à indice d’octane élevé. Les internautes affirment maintenant que Mission Impossible s’est inspiré du thriller d’espionnage de Yash Raj Films.

Après la sortie de la bande-annonce de Mission Impossible 7, les internautes ont rapidement trouvé des similitudes avec Pathaan. Les gens ont comparé que la vedette de Tom Cruise avait copié la cascade de casse-cou de la scène du train à indice d’octane élevé de Shah Rukh Khan et Salman Khan. Les internautes ont commencé à partager leurs opinions. Alors que quelqu’un a dit que Bollywood devrait être fier qu’Hollywood s’en inspire. D’autres ont dit que Mission Impossible avait copié la scène d’un film hindi.

Les gens sont également venus soutenir Pathaan après tout le troll que le film a traversé lors de sa sortie. Les internautes imaginent le volume de trolls pour Pathaan si Mission Impossible était sorti avant mais personne ne dirait rien désormais. Un autre utilisateur a fait référence à Siddharth Anand qui a réalisé le film en tweetant que Lord Anand devrait être fier. L’Internet est désormais venu en aide à Pathaan.

Jetez un oeil aux tweets

Imaginez les trolls d'internet si #MissionImpossible7 avait sorti avant #Pathaan. Tout le monde l'aurait appelé copie. Puisque MI sort après, maintenant ce ne sont que des plans communs pour un film d'action. #ShahRuhKhan & Sid Anand ont réalisé une telle séquence d'action avec un budget de seulement 300cr.

PAS UN TWEET DE COMPARAISON. il y a quelques jours, j'ai vu tout twitter se moquer de #Pathaan scène de train juste parce qu'elle a accidentellement une similitude avec le dessin animé de Jackie Chan Mais maintenant que #Mission impossible a aussi des scènes d'action similaires, personne ne dira rien

Non seulement ce Pathaan a été trollé pour diverses scènes qui seraient une copie d’autres films de Bollywood et d’Hollywood. Les gens ont qualifié le film de total copier-coller sans originalité. Malgré beaucoup de critiques et de trolling, le film a réussi à faire des affaires phénoménales au box-office. Outre SRK, le film met également en vedette Deepika Padukone et John Abraham.

La vedette de Tom Cruise Mission Impossible 7 devrait sortir en salles le 12 juillet 2023.