Pathaan: L’entraîneur de Shah Rukh Khan révèle comment une blessure n’a pas dissuadé le zèle de la superstar d’obtenir ce corps costaud pour le film de Siddharth Anand

Pathaan est le film le plus attendu par les fans de Bollywood. Les fans de Shah Rukh Khan ne peuvent pas attendre janvier 2023. L’image de la superstar toute renforcée a laissé les fans transpirer et Twitter était plein de commentaires assoiffés. Son entraîneur Prashant Sawant a expliqué à Indian Express à quel point il avait travaillé dur pour le rôle. Il semble que la préparation de Pathaan ait duré quatre longues années. Prashant travaille avec Shah Rukh Khan depuis 24 longues années. En raison de la pandémie, l’ensemble du processus a été parfois entravé, mais Shah Rukh Khan est resté cohérent. Il semble qu’il ait fait beaucoup de travail lourd pour construire ces biceps.

Shah Rukh Khan a commencé à faire plus de musculation pour le rôle. Habituellement, il est plus dans l’entraînement en circuit et le cardio. Prashant Sawant a déclaré à Indian Express : “Il nous a fallu deux ans pour construire le physique tonique que vous voyez à l’écran. Son cadre et son apparence ont complètement changé.” Son régime alimentaire a également subi un énorme changement pour qu’il ait l’air aussi volumineux. Nous savons comment Prabhas s’est gavé de viande pendant Baahubali pour avoir l’air aussi volumineux à l’écran. L’entraîneur de Shah Rukh Khan a inclus plus de blancs d’œufs, de lentilles et de viande maigre pour lui faire ajouter un peu de masse supplémentaire.

Il révèle que Shah Rukh Khan s’est blessé tout en affectant l’ensemble du processus. Mais la superstar est revenue plus forte à chaque fois. Il a fait tous les soulevés de terre, tractions et a travaillé sur ses muscles abdominaux. Prashant Sawant a salué la discipline de la superstar. Il a déclaré à Indian Express : “C’est tellement incroyable de voir sa transformation, qui n’aurait pas été possible sans son travail acharné. En maintenant non seulement sa force physique, mais aussi mentale dans des moments difficiles comme la pandémie, il n’est rien de moins qu’un icône de remise en forme pour tout le monde.”