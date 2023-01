Pathaan : Le Premier ministre Narendra Modi dit aux ministres d’éviter les commentaires inutiles sur les films ; voici comment les médias sociaux ont réagi

La controverse Pathaan a été largement couverte par les médias. En fait, tous les organes de presse étrangers ont repris la controverse sur Besharam Rang où des politiciens et de nombreux chefs religieux ont expliqué à quel point le bikini mandarine porté par Deepika Padukone avait blessé les sentiments hindous. Comme nous le savons, le safran (Bhagwa) est associé à l’Hindutva et à la religion hindoue. Il y a eu un énorme appel au boycott pour le film. Il a été rapporté que les propriétaires de multiplexes du Gujarat ont demandé l’intervention du gouvernement car ils ont reçu des menaces de ne pas projeter le film. Maintenant, il est rapporté que le Premier ministre Narendra Modi a demandé à ses ministres de ne pas commenter inutilement les films.

Comme nous le savons, il ne reste que 400 jours avant les élections nationales. Il semble qu’il ait dit au cabinet que le travail acharné des ministres est noyé en raison des déclarations de certains politiciens sur les films. Il a dit que ces commentaires dominent les gros titres sur les chaînes d’information et que le travail est perdu de vue. Comme nous le savons, le ministre de l’Intérieur du Madhya Pradesh, Narrotam Mishra, a fait de nombreux commentaires sur le bikini orange. Le chef du BJP du Maharashtra, Ram Kadam, a déclaré que les fabricants sont muets car ils veulent une publicité bon marché de la controverse. Les fans ont salué cette décision du Premier ministre indien. Découvrez les réactions sur les réseaux sociaux…

#PathaanMovie #Pathaan_Dekhega_Hindustan Narendra Modi ji a conseillé aux chefs du parti de s’abstenir de faire des remarques inutiles sur les films. https://t.co/QPwJ0yf1Rr Sweety (COMPTE FAN) PATHAAN ? (@Sweetii_01) 17 janvier 2023

Maintenant, je suppose que Hate Spreader arrêtera de répandre la haine à cause de la renommée sur les réseaux sociaux MODI ji Averti ?? .@HimeshMankad @Hello_MrKhan @FFNEWS6 #pathaan #PathaanMovie #srk #Bollywood https://t.co/eZMtmA1qac Shirley ? (@shirley__itsme) 17 janvier 2023

Plus tôt dans le mois, Suniel Shetty a rencontré Yogi Adityanath et a déclaré qu’il devrait demander au Premier ministre Narendra Modi d’examiner cette campagne de boycott de Bollywood qui se déroule sur les réseaux sociaux. Alors que le PM n’a pas pris le nom de Pathaan, on se demande ce que vont dire maintenant les leaders des groupes marginaux !