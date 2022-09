Pathaan : Le look torse nu de Shah Rukh Khan crée la frénésie sur les réseaux sociaux ; les internautes disent : “Le plus grand retour est le chargement” [Read Tweets]

Pathaan arrive dans les salles à partir du 25 janvier 2023. Les fans de Shah Rukh Khan attendent avec beaucoup d’enthousiasme le film. La superstar de Bollywood a passé un excellent dimanche en publiant une photo torse nu de Twitter. Nous savons qu’il est imbattable en matière d’esprit, d’intellect et de charisme, mais mec, la chaleur qu’il dégage à 56 ans est trop difficile à gérer. Sur la photo, on peut voir un Shah Rukh Khan torse nu exhibant ses abdos à la perfection. Le denim, les bracelets perlés et les cheveux longs ajoutent à l’ambiance rockstar. Les fans de l’acteur sont étourdis en voyant les photos.

Pathaan est un film d’action. Shah Rukh Khan fait son retour cinq longues années après la débâcle de Zero. Il s’est éloigné du cinéma pendant longtemps pour être avec ses enfants. Mais 2023 va être pleine de l’acteur. Son entraîneur a déclaré qu’il avait travaillé pendant près de trois ans pour obtenir ce corps. Qu’il s’agisse de changer toute sa routine d’entraînement ou de suivre un régime strict, Shah Rukh Khan a mis cent pour cent pour s’assurer qu’il avait le bon look. C’est ainsi que les médias sociaux ont réagi à la nouvelle photo publiée aujourd’hui. Jetez un œil aux tweets…

Moi à ma chemise aujourd’hui : ‘Tum hoti toh kaisa hota. Tum iss baat pe hairaan hoti, Tum iss baat pe kitni hansti .Tum hoti toh aisa hota..’ Moi aussi j’attends #Pathaan pic.twitter.com/EnLPXw9csA Shah Rukh Khan (@iamsrk) 25 septembre 2022

Le film met également en vedette Deepika Padukone et John Abraham. Les photos du duo d’Espagne ont été divulguées et sont devenues virales. Ils font équipe après Happy New Year. Pathaan est réalisé par Siddharth Anand de WAR.