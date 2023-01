Pathaan : le film Shah Rukh Khan et Deepika Padukone l’emporte sur Karan Johar ; dit, ‘Mega est le mot’, fait une fouille aux appels au boycott

Pathaan crée une tempête au box-office. Les fans de Shah Rukh Khan en ont fait une fête dans de nombreuses villes. De la coupe de gâteaux à l’extérieur des salles à la distribution de billets gratuits, le film est devenu une émotion. Shah Rukh Khan a fait un retour après quatre longues années. Alia Bhatt, Ananya Panday, Anurag Kashyap et Samantha Ruth Prabhu ont inondé d’amour le film. Maintenant, Karan Johar a parlé avec éloquence de Pathaan sur les réseaux sociaux. Il a félicité toute l’équipe et son ami invisible Aditya Chopra qu’il a qualifié d’esprit brillant.

Karan Johar a écrit qu’il ne savait pas quand était la dernière fois qu’il s’était autant amusé au cinéma. Il a écrit : “Celui-ci est juste le plus gros blockbuster !!! Mega est le mot !!! Le charme, le charisme, la célébrité, l’attrait et l’éclat pur de @iamsrk l’agent le plus sexy, le plus beau et le plus sensationnel que vous trouverez jamais @deepikapadukone le plus sexy et le méchant le plus désirable @thejohnabraham !!!” Le film est le retour de Shah Rukh Khan après quatre longues années. Karan Johar a écrit que SRK n’est allé nulle part mais a juste attendu le bon moment pour annoncer son retour.

Karan Johar s’est également penché sur la campagne Boycott Bollywood menée sur les réseaux sociaux. Il a écrit : “Et je t’aime BOLLYWOOD ! Tu as peut-être été calomnié et “boycotté” mais personne ne peut nier que lorsque tu deviens toi-même, personne ne peut te barrer la route !”

Pathaan devrait gagner plus de Rs 52 crores en Inde le premier jour. Tout le monde a les yeux rivés sur les chiffres du marché étranger. Comme nous le savons, Shah Rukh Khan est la plus grande star mondiale de l’Inde. Pathaan se débrouille fabuleusement dans l’Andhra Pradesh, le Telangana et d’autres États. La chimie de Shah Rukh Khan et Deepika Padukone, les séquences de combat à indice d’octane élevé ont conquis le public. Siddharth Anand a gardé le film dans une longueur parfaite.