Pathaan : le film de Shah Rukh Khan et Deepika Padukone trouve le soutien de Suniel Shetty de CETTE manière

Pathaan de Shah Rukh Khan et Deepika Padukone est dans l’œil d’une tempête. Les médias sociaux sont choqués par la façon dont les membres de Bajrang Dal ont vandalisé une salle de cinéma dans le quartier Karnavati d’Ahmedabad et ont déchiré les affiches du film. Même les médias internationaux rapportent la nouvelle. Environ 30 personnes du groupe hindou de droite sont entrées dans la salle et ont créé du chahut. Dans le passé, nous avons vu que Padmaavat n’a pas été libéré dans le Madhya Pradesh, le Rajasthan et l’Uttar Pradesh. Il semble que CBFC ait approuvé la version révisée de Pathaan. Il y a quelques changements mais le titre reste le même. Au milieu de cela, Suniel Shetty est venu soutenir Pathaan.

Suniel Shetty a rencontré le CM de l’Uttar Pradesh Yogi Adityanath et a déclaré que ce hashtag Boycott Bollywood nuisait à l’industrie. Il a déclaré que la perception de l’industrie comme un lieu de prétendus pharmaciens était incorrecte. Suniel Shetty a déclaré qu’il était un acteur car il avait des fans de tout le pays. Il a dit à Yogi Adityanath de demander au Premier ministre Narendra Modi d’examiner le hashtag Boycott Bollywood qui est à la mode sur les réseaux sociaux. Il a dit que cela nuit à l’industrie et affecte l’économie.

Sunil Shetty demande à Yogiji d’arrêter de boycotter l’appel de Bollywood et lui demande d’en parler au Premier ministre. Les grandes stars de Bollywood n’ont-elles pas dit que les tendances au boycott étaient inutiles ? ? C’est la victoire de l’unité hindoue. Ne tolérez pas l’insulte de notre Dharma. #Boycott_Pathan #BoycottbollywoodComplètement khushi (@love_liv_laf) 6 janvier 2023

Laissez faire les khans arrogants. De toute façon, Sunil Shetty n’a pas de films programmés. Pourquoi a-t-il besoin de mendier au nom de ces gangs arrogants de Khan ?? https://t.co/jGz7KYjpsC Akil ?? (@akhil_131) 6 janvier 2023

Amitabh Bachchan a subtilement soutenu Pathaan lorsqu’il a déclaré que la liberté de parole et d’expression était l’un des principaux piliers de notre démocratie. Mais peu de gens de l’industrie se sont manifestés pour Pathaan. Il semble qu’Ajay Devgn ait également déclaré que Pathaan est un bon film et que les tendances au boycott ne l’affecteront pas beaucoup.