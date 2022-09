Pathaan : Le commentaire hilarant de Gauri Khan sur la photo torse nu de Shah Rukh Khan vous fera devenir ROFL ; elle écrit, ‘Oh mon dieu maintenant…’

Shah Rukh Khan vedette Pathan était à la mode sur les réseaux sociaux dimanche, et pour rejoindre la tendance, la superstar a offert à ses fans une photo torse nu. Eh bien, il avait l’air super chaud dedans et ses fans étaient gaga sur son corps ciselé. De nombreuses célébrités de Bollywood comme Tiger Shroff, Bhumi Pednekar et d’autres ont commenté le message de SRK, mais sa femme de Gauri Khan commentaire a attiré l’attention de tout le monde. Gauri a écrit quelque chose d’hilarant dans la section des commentaires et cela vous fera sûrement rire aux éclats.

Shah Rukh Khan dans la légende a écrit une conversation qu’il aurait avec sa chemise. Donc, Gauri a commenté le post, “Oh mon Dieu ! Maintenant, il parle aussi à ses chemises .. !!!!” Il faut dire que le sens de l’humour de SRK et Gauri est juste parfait.

Tiger Shroff a commenté: “Je pensais prendre une journée de repos. Et puis j’ai vu ça. Légende.”

Shah Rukh Khan a été vu pour la dernière fois à Brahmastra dans lequel il a fait une apparition. L’acteur fera son retour en tant que chef de file avec Pathaan qui devrait sortir le 25 janvier 2023. Le film met également en vedette Deepika Padukone et John Abraham, et il est réalisé par Siddharth Anand.

2023 sera une année Shah Rukh Khan car il a trois films qui devraient sortir. En dehors de Pathaan, il sera vu à Jawan et Dunki. Jawan, qui met également en vedette Nayanthara dans le rôle principal, devrait sortir sur les grands écrans en juin 2023 ; et Dunki, qui met en vedette Taapsee Pannu dans le rôle principal féminin, sortira à Noël 2023. Les fans de SRK sont enthousiasmés par les trois films, et on s’attend à ce que ces films règnent au box-office. La dernière sortie de Shah Rukh Khan en tant que chef de file était Zero, qui n’avait pas réussi à faire sa marque au box-office.