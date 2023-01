Pathaan : la vedette de Shah Rukh Khan fait face à un barrage routier au Gujarat ; les propriétaires de multiplex menacés demandent l’intervention du gouvernement

Tous les regards sont tournés vers le Pathaan de Shah Rukh Khan. Le film est censé prendre une énorme ouverture sur les marchés étrangers et nationaux. Drishyam 2 a été le dernier grand succès de Bollywood. Shah Rukh Khan fait son grand retour après quatre longues années. Le film a été mêlé à deux controverses majeures. Des groupes marginaux se sont opposés au nom de Pathaan. Mais la plus grande querelle a été à propos de la chanson Besharam Rang. Certaines personnes se sont sévèrement opposées au fait que Deepika Padukone ait porté un bikini de couleur mandarine dans le film. Ils ont estimé que cela insultait les sentiments hindous envers le safran. La couleur est dans la même palette que Bhagwa. Le CBFC a demandé aux réalisateurs de revoir le film.

Maintenant, Aaj Tak a rapporté que les propriétaires de multiplexes ont demandé au gouvernement d’intervenir. Il semble qu’ils se soient plaints de nombreuses menaces écrites et verbales de la part de tels groupes qui les ont avertis de ne pas montrer le film. Les travailleurs de Bajrang Dal ont déchiré les affiches dans un centre commercial de Vastrapur il y a quelques jours. De nombreuses personnes ont condamné l’incident. Quelque chose de similaire s’est produit même lors de la sortie de Padmavaat. Le film n’est pas sorti au Rajasthan, dans le Madhya Pradesh et dans l’Uttar Pradesh. Le gang Boycott Bollywood cible Pathaan depuis le premier jour.

L’association multiplex du Gujarat demande l’intervention du gouvernement au milieu des menaces contre le film Pathaan. L’association a déclaré que la majorité des exploitants de salles de cinéma avaient reçu des menaces verbales et écrites leur demandant de ne pas projeter le Pathaan#PathaanMoviehttps://t.co/SSiYDsOZDN Saurabh Vaktania (@saurabhv99) 17 janvier 2023

D’un autre côté, la réservation du film à l’étranger se passe bien. Il leur reste encore 10 jours. Pathaan fait vibrer le box-office en Allemagne, aux États-Unis et dans d’autres endroits comme l’Australie. Shah Rukh Khan prouve qu’il est le roi incontesté du box-office mondial. Voyons comment le gouvernement aide les propriétaires de salles de cinéma.