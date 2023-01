Pathaan : la vedette de Shah Rukh Khan-Deepika Padukone reçoit une nouvelle directive de la Haute Cour de Delhi et c’est une décision bienvenue pour les cinéphiles

Pathaan de Shah Rukh Khan et Deepika Padukone est constamment dans l’actualité. Certains groupes marginaux ont déclaré qu’ils ne permettraient pas une libération en douceur en Inde. Il semble que le CBFC ait apporté quelques modifications au film et qu’il soit maintenant prêt à sortir. Le plus gros sujet de controverse était le bikini couleur safran porté par Deepika Padukone dans la chanson Besharam Rang. Maintenant, la Haute Cour de Delhi a émis de nouvelles directives aux créateurs de Pathaan. Mais c’est une décision bienvenue pour les cinéphiles. Selon le portail d’actualités juridiques, Bar And Bench, le Delhi HC a demandé aux fabricants de Pathaan d’ajouter “des descriptions audio, des sous-titres et des sous-titres en hindi” avant que Pathaan ne soit prêt pour une sortie OTT. Cela rendra le film accessible aux cinéphiles malentendants et malvoyants.

Une fois que les fabricants ont apporté les modifications, ils doivent le soumettre au CBFC pour recertification. Ces changements devraient être apportés au film avant sa sortie sur les plateformes OTT. On le sait, l’engouement pour Pathaan est énorme. C’est un excellent moyen d’atteindre un nouveau segment de personnes. Le juge président Prathiba M Singh a dit à Yash Raj Films de soumettre ces changements d’ici le 20 février et à CBFC de prendre une décision d’ici le 10 mars. Mais aucune décision n’a été rendue à cet égard concernant la projection en salle de Pathaan qui se déroule le 25 janvier 2023. Amazon Prime Video a acheté les droits OTT du film. Il semble que des avocats, des étudiants en droit et des personnes malentendantes et malvoyantes aient déposé une requête. Ils veulent que les producteurs de films apportent des changements afin que ce segment puisse également profiter des films.

Il semble que des directives aient été émises pour donner des sous-titres en hindi, mais de nombreux producteurs ne se soucient pas de fournir de telles installations. Pathaan a jusqu’à présent des sous-titres en anglais. Abhishek Malhotra a représenté Yash Raj Films et a déclaré que les changements seront mis en œuvre de manière raisonnable conformément à la directive de la Cour. Le juge a déclaré que les producteurs doivent veiller à ce que tout le monde puisse profiter des films dans les salles en mettant à disposition de telles installations.