Pathaan : la styliste Shaleen Nathani révèle l’idée derrière le look de Deepika Padukone et Shah Rukh Khan dans Besharam Rang au milieu de la controverse

Pathan réalisé par Siddharth Anand et produit sous la bannière des marques YRF Shah Rukh KhanLe film de retour après une petite pause. L’acteur qui est apparu pour la dernière fois dans Zero sera de retour sur grand écran. La bande-annonce a été bien accueillie et bientôt les créateurs ont lancé la chanson, Besharam Rang. La chanson voit Deepika Padukone dans son avatar le plus audacieux. Elle arbore des maillots de bain chics et plus encore. Mais la chanson est maintenant embourbée dans la controverse car beaucoup ont qualifié ses vêtements de “répréhensibles”.

Shaleen Nathani décode le style de Shah Rukh Khan et Deepika Padukone dans Besharam Rang

Sur les réseaux sociaux, de nombreux commentaires circulent sur ses vêtements. De son look à la couleur des vêtements de Deepika Padukone et Shah Rukh Khan sont en cours de discussion. Laissant la controverse de côté, la styliste de Deepika Padukone, Shaleen Nathani, a récemment parlé de la pensée et de l’idée derrière les vêtements des stars dans Besharam Rang. Elle a mentionné que le réalisateur lui avait donné un bref indiquant que les personnages devaient avoir l’air insouciants et présentés d’une manière qu’ils n’avaient jamais été vus auparavant. Elle a félicité la cinéaste de lui avoir donné la liberté et de lui avoir fait confiance pour le style.

Shaleen Nathani a également déclaré qu’elle souhaitait donner un aperçu des stars que les fans n’avaient jamais vues auparavant. “Je voulais que les vêtements soient très différents de ce que vous verriez dans une chanson comme celle-ci. Même les maillots de bain qu’elle porte, les couleurs que nous avons utilisées. Je voulais faire quelque chose qui, espérons-le, sera pertinent pendant longtemps”, a-t-elle déclaré. a dit. Elle a choisi des chemises faciles et anti-ajustement pour Shah Rukh Khan et a mentionné que l’équipe n’avait pas abordé Besharam Rang comme un numéro d’article mais comme une chanson d’ambiance. Elle a fait l’éloge de Shah Rukh Khan et de Deepika Padukone et a déclaré que personne ne pouvait enlever les vêtements comme ils l’ont fait.

Tout sur Pathan

Pathaan sort le 25 janvier 2023. Il met également en vedette John Abraham dans un rôle central. Sur les réseaux sociaux, la tendance Boycott Pathaan est devenue virale hier. Dans le passé, nous avons vu que de nombreux films ont souffert au box-office à cause de la tendance au boycott. Reste à savoir si Pathaan connaîtra le même sort que Laal Singh Chaddha, Shamshera ou non.