Pathaan : la star de Shah Rukh Khan reçoit une énorme approbation de la superstar malayalam Prithviraj Sukumaran [Read Details]

Tous les regards sont tournés vers Shah Rukh Khan et Pathaan de Deepika Padukone. L’artiste d’action de l’écurie de Yash Raj Films sort le 25 janvier 2023. La chanson Besharam Rang établit déjà des records sur YouTube. Les experts du commerce débattent du box-office de Pathaan. Le film marque le retour de Shah Rukh Khan après quatre longues années. Il a un certain nombre de sorties en 2023 mais la plus chère est Pathaan. Le film mettra-t-il fin à la crise de Bollywood en 2022 ? L’année n’a pas été très clémente avec seulement trois à quatre gros films comme Brahmastra, Drishyam 2 et Bhool Bhulaiyaa 2.

Eh bien, quelqu’un reçoit sûrement de bonnes vibrations de Pathaan. Ce n’est autre que Prithviraj Sukumaran. L’idole malayalam a déclaré que le film de Shah Rukh Khan et Deepika Padukone pourrait sortir Bollywood de la crise. Il a participé à la table ronde d’Anupama Chopra où il a abordé le débat sur les films de Bollywood et du Sud. Il a dit que Bollywood était un pionnier pour tout le pays. Il a dit qu’il y a quelques années, les cinéastes du Sud se demandaient comment les films hindi pouvaient atteindre l’étranger et obtenir un grand nombre de films. Il a dit que c’était “il n’y a pas si longtemps”.

Il a été cité comme disant qu’il pense que cette phase basse de Bollywood est temporaire. Il a été cité comme disant: “Il y aura un grand succès, peut-être que c’est Pathaan. Ce pourrait être juste un gros film suivi d’un autre gros film et tout le récit changera.” Prithviraj Sukumaran est l’une des grandes stars de l’industrie cinématographique du sud de l’Inde. C’est aussi un cinéaste à succès. Cela laisse entendre qu’il estime également que Pathaan a un énorme potentiel à tuer au box-office.

Entre-temps, un ministre du Madhya Pradesh Narrottam Mishra a déclaré que Besharam Rang était répréhensible à cause du bikini orange porté par Deepika Padukone. Il a également dit que trop d’intimité était montrée dans le numéro. Eh bien, bon ou mauvais Pathaan fait l’actualité et comment !