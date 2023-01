Pathaan : La réservation à l’avance du film de retour de Shah Rukh Khan commencera à CETTE date en Inde

Pathaan est l’un des films les plus attendus de l’année avec Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et John Abraham dans le rôle principal. Le film a créé un énorme buzz depuis son annonce. Les fans sont extrêmement enthousiastes à propos de sa sortie et voici une mise à jour qu’ils attendaient depuis longtemps. La date de réservation anticipée de Pathaan a été annoncée. Lisez la suite pour savoir à quelle date vous pouvez réserver le billet du film tant attendu.

Pathan marque le retour de King Khan sur grand écran après quatre ans, développant l’enthousiasme et les attentes des fans. L’attente est maintenant terminée alors que le drame d’action approche de sa sortie. Huit jours avant la sortie, les fabricants ont révélé la date de réservation à l’avance en Inde. À l’étranger, les réservations à l’avance ont déjà commencé et le film a battu des records d’affaires.

Après le début de la réservation à l’avance du Royaume-Uni et de l’Allemagne pour le thriller d’action, l’Inde attendait la même chose. Tous les fans qui attendaient avec impatience de voir Pathaan peuvent désormais réserver un billet avant la sortie. La réservation à l’avance de Pathaan en Inde ouvrira le 20 janvier. Cinq jours avant la méga sortie, le guichet de la vedette de Shah Rukh Khan s’ouvrira. On peut réserver une place pour Pathaan dans le cinéma le plus proche à partir du 20 janvier.

La réservation à l’avance de Pathaan en Allemagne a battu les records en battant la vedette de Yash KGF: Chapitre 2. Le film a fait des affaires de 150 mille euros (Rs 1,32 crore) déjà. Pathaan marque le 4e film de l’univers d’espionnage de Yash Raj Films. Le film est un thriller d’action mettant en vedette Shah Rukh Khan en tant que protagoniste, John Abraham en tant qu’antagoniste et Deepika Padukone en tant que rôle principal féminin. Dirigé par Siddharth Anand, le film est produit par Aditya Chopra sous la bannière Yash Raj Films et sortira le 25 janvier 2023.