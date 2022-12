Pathaan: La dernière affiche très attendue du nouveau film de Shah Rukh Khan met les fans en colère, voici pourquoi

Les fans sont super excités par le film très attendu Pathan de King Khan de Bollywood, c’est-à-dire Shahrukh Khan. Après la sortie des affiches du film les unes après les autres, maintenant les fans attendent la chanson du film Pathan. Mais les réalisateurs ne sont pas d’humeur à sortir une chanson du film pour le moment. Récemment, une affiche du film Pathan de Shah Rukh Khan est sortie. Mais maintenant, une fois de plus, les fabricants ont gâché l’excitation des fans. En fait, une autre affiche du film Pathan est sortie. Sur l’affiche, Shahrukh Khan a l’air plutôt fringant et on le voit avec de gros cheveux bouclés. Les fans de King Khan sont une fois de plus impressionnés par son attitude de tueur. Mais il y a beaucoup de gens qui sont devenus furieux après avoir vu l’affiche de Shahrukh de Pathan et qui expriment leur colère sur les créateurs.