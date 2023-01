Pathaan : KRK s’en prend à Aamir Khan pour le succès au box-office du film Shah Rukh Khan ; est durement critiqué par les fans des superstars

Kamaal R Khan partage des tweets désagréables depuis la sortie de Pathaan, alors qu’il salue le retour de Shah Rukh Khan et l’appelle le vrai roi de Bollywood. KRK, qui ne peut s’empêcher de délirer à propos de Pathaan, s’est attaqué sournoisement à d’autres acteurs de l’industrie, en particulier Aamir Khan. Le critique autoproclamé s’intéresse à Aamir Khan et dit qu’Aamir Khan est très déçu maintenant, d’abord sa dernière sortie Laal Singh Chadha a lamentablement échoué au box-office et maintenant le film de retour de Shah Rukh Khan est devenu un super succès. Ce tweet de KRK n’a pas plu aux fans d’Aamir Khan et ils s’en prennent fortement à KRK.

Aamir Khan ka Waqt Bahut kharab Chal Raha Hai. Film Pahla Dukh Ye, Ki Bechare Ki #LSC Désastre Ho Gayee. Doosra Usse Bhi Bada Dukh Ye, Ki SRK ki film super hit Ho Gayee.? KRK (@kamaalrkhan) 27 janvier 2023

Aamir Khan est la légende de la chute ata rehta hai, nous tous les srkians devrions soutenir aamir sir quand il reviendra. ##pathaan #Aamir Khan #Pathaan100crDans le monde WAHEED KASHMIRI (@Waheedsrkian786) 27 janvier 2023

Aamir Mamu reviendra bientôt, il battra son propre record. Ajoutez ceci à vos favoris Sahil (@ShaikhSahil2627) 27 janvier 2023

Pendant ce temps, les fans de Shah Rukh Khan ont également soutenu Aamir Khan et ont assuré que les fans de la star de Dangal verront bientôt leur superstar briller et posséder le box-office pour toujours. On prétend que non seulement SRK, mais aussi Aamir Khan pourraient faire une apparition dans Tiger 3 de Salman Khan et ce sera un régal visuel pour les fans des superstars. Aamir Khan a annoncé son congé sabbatique des films après Laal Singh Chaddha et la superstar passe plus de temps avec la famille car il sent qu’il a laissé sa famille derrière lui pour se concentrer sur le travail. Mais il y a un buzz autour d’Aamir Khan approché par SS Rajamouli pour un long métrage.