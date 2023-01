Pathaan : KRK affirme que les numéros de billets du film Shah Rukh Khan sont truqués ; dit que le film n’a pas d’histoire, le compare avec Pushpa et KGF 2

Pathaan : Le film le plus attendu de l’année est sorti. Shah Rukh Khan a fait un retour dhamakedaar avec Pathaan et il ne pouvait y avoir de meilleur départ pour la superstar. Tous ceux qui ont regardé le film en sont ravis, y compris le critique autoproclamé Kamaal R Khan, qui qualifie également le film de régal visuel et a attribué 2 étoiles au fait que la première moitié du film est bonne mais que la moitié du scone est ennuyeuse, et le film n’a pas d’histoire. Bien qu’il ait même ajouté que si des films comme KGF et Pushpa peuvent fonctionner alors, peut-être que même Pathaan battra tous les records au box-office. Avant le jour de la sortie, il y avait un énorme buzz que Pathaan a vendu les billets les plus élevés et maintenant il a appris qu’il avait battu les records de KGF 2 sur le même.