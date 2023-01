Pathaan : Kangana Ranaut qualifie le film d’action de Shah Rukh Khan de « premier film à succès en dix ans » ; voici comment ses fans ont réagi

La reine Kangana Ranaut de Bollywood est de retour sur Twitter et a commencé à fouiller les films et les stars de l’industrie cinématographique hindi. Vendredi, Kangana a tweeté à propos de Pathaan de Shah Rukh Khan et a laissé ses fans en colère. Kangana a réagi au tweet d’un utilisateur qui a déclaré que son dernier film Dhaakad était un échec au box-office. Kangana a répondu au commentaire et a admis la mauvaise performance du film d’action. L’utilisateur a tweeté en disant: ‘Le film Dhakad de Kangana Ji a gagné 55 lakh roupies le premier jour et la collection à vie 2,58 crores. Alors que le film Pathaan a gagné plus de 100 crores le premier jour. Ce n’est rien d’autre que de la frustration ». Kangana a rapidement répondu en disant: “Oui, Dhakad était un flop historique, quand ai-je nié cela?” C’est le premier film à succès de SRK ji en dix ans, nous nous inspirons également de lui, j’espère que nous aurons également une chance similaire à celle que l’Inde lui a donnée. Après tout cela, l’Inde est grande, elle est généreuse, Jai Shri Ram’.

Jetez un oeil au tweet de Kangana Ranaut –

Haan ji Dhaakad bahut badi flop historique rahi hai, iss baat se maine kab mana kiya ? SRK ji ki dus saal mein yeh pehli film chali hai, hum bhi unse prerna lete hain, ummeed hai jaise Bharat ne unko mauka diya humko bhi milega, après tout yeh Bharat Mahan hai udar hai, Jai Shri Ram ? Kangana Ranaut (@KanganaTeam) 27 janvier 2023

Raees 2017 (Semi-Hit) mein aayi Cher Zindagi 2016 (Hit) mein Dilwale 2015 (Semi – Hit) Aur Bonne Année 2014 (Hit) Ye in 10 saalon ke andar Wale aankde hein Double Aarkay (@iamrapstarrk) 27 janvier 2023

Sharukh ki flop moi tmhri flop moi bahut fark hai Ghulam Dastgheer (@iamdastgeer) 27 janvier 2023

Lagta hai aab apko thodi publicité chahiye kafi din se kuch mila nai à aagayi @iamsrk ke nam se apni dukaan chalane koi nahi bohat log Shahrukh Khan ke nam se apni dukaan chala rahe hai tu bhi chalale ? Farhan Khan (@farhankhan31011) 27 janvier 2023

Bien que j’accepte dilwale raees bonne année comme si les films n’étaient pas bons mais n’ont pas échoué dans la collection Amartya Mishra (@Amartya69644920) 27 janvier 2023

Plus tôt dans la journée, Kangana Ranaut a tweeté à propos de ceux qui qualifient le succès au box-office de Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et John Abraham de Pathaan de “triomphe de l’amour sur la haine”. Le film d’action le plus attendu bat tous les records des précédents films de Bollywood et le film gagne des cœurs à travers le monde. Malgré les appels au boycott, Pathaan a été exceptionnellement performant au box-office.

Kangana a de nouveau tweeté à propos de Pathaan en affirmant que le film était le triomphe de l’amour sur la haine. Elle a tweeté en disant: “Tous ceux qui prétendent que Pathan est le triomphe de l’amour sur la haine, je suis d’accord, mais dont l’amour sur la haine de qui?” Soyons précis, qui achète des billets et en fait un succès ? Oui, c’est l’amour et l’inclusivité de l’Inde où vivent quatre-vingt pour cent d’hindous et pourtant un film intitulé Pathan (suite).’ Kangana a été brutalement trollé alors qu’elle faisait l’éloge de Pathaan et a déclaré que “aisi filme chalni chahiye aur je me sens ki jo hamare cinéma hindi wale piche reh gaye hain”.

Pathaan aurait gagné Rs. 70 crore le deuxième jour et a réussi à gagner Rs 120 crore net sur le marché intérieur. Sur le plan du travail, Shah Rukh Khan a Jawan et Dunki dans son minou, tandis que Kangana sera ensuite vu dans le film Tejas et il sortira en mai 2023.