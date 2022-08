Pathaan : John Abraham est prêt à mettre le feu aux vedettes de Shah Rukh Khan et Deepika Padukone ; ne manquez pas son swag

Oh boy, John Abraham est prêt à mettre le feu à Pathaan, la vedette de Shah Rukh Khan et Deepika Padukone, et le premier regard de l’acteur vous laissera ronger les ongles et en redemandera. YRF vient de sortir une vidéo enflammée de la star de l’action et les fans deviennent gaga de son swag. Pathaan verra John Abraham dans un avatar jamais vu auparavant et il tue dans cette dernière vidéo. John Abraham joue le rôle d’un antagoniste dans le film et en le regardant dans cette vidéo, on a hâte qu’il prenne le relais et comment. Pathaan est un film de retour de SRK dirigé par Siddharth Anand.