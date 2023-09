Pathaan, Jawan, Dunki : Shah Rukh Khan régnera-t-il sur le box-office en 2023 avec le TOP 3 des films les plus rentables ?

C’est ce qui nous manque dans les films. Shah Rukh Khan premier cinéma hindi relancé avec Pathaan et Ensoleillé Deol, Akshay Kumar suivi avec Gadar 2 et OMG 2 et plus de films. Shah Rukh règne désormais sur les cœurs avec Jawan qui est sur le point de devenir un autre film à succès de tous les temps. Et devinez quoi, Shah Rukh n’a pas encore terminé. Il a Dunky qui sortira plus tard cette année. Deux sont déjà d’énormes succès, le troisième étant prêt à sortir en salles cette année, il semble que SRK revendiquerait la première place cette année.

Dunky pour rejoindre les sorties récentes de Shah Rukh Khan Pathaan, Jawan?

Nous sommes tombés sur un article Reddit de WholeLottaMisery qui dit que Shah Rukh Khan détiendra probablement le top 3 des films Bollywood les plus rentables de 2023. Eh bien, en supposant que Rajkumar Hirani ait dirigé Dunky comme annoncé en décembre de cette année, il n’y a pas de meilleur que SRK malgré d’autres films incroyables. Rajkumar Hirani est connu pour sa magie de la narration. L’utilisateur affirme que si Dunky fait ce que les films précédents de Hirani, c’est-à-dire PK et Sanju fait au box-office, il pourrait facilement surpasser le protagoniste de Sunny Deol Gadar 2 collections au box-office. Jusqu’à présent, Jawan a frappé Rs 368,28 crores dans toutes les langues. Jawan Les collections mondiales selon Sacnilk s’élèvent à Rs 655 crores. Et ça ne fait qu’une semaine. Selon les experts commerciaux, Jawan a la chance de battre le protagoniste de Shah Rukh Khan Pathaanle record du film le plus rentable. Pathaan revendique actuellement la première place avec des collections mondiales de Rs 1050 crore.

Tigre 3 peut être une compétition difficile

L’utilisateur de Reddit estime que si Salman Khan, Katrina Kaif mettait en vedette Tigre 3 fait 50 % mieux que ses prédécesseurs, le film pourrait récolter Rs 847 crore. Malgré cela, l’utilisateur a le sentiment Dunky a de grandes chances de surpasser Tigre 3 parce que c’est un film Hirani avec Shah Rukh en tête. De plus, l’utilisateur observe que Shah Rukh Khan a une énorme base de fans à l’étranger. Donc, même si Tigre 3 ça marche bien en Inde, c’est mieux que Pathaan et Jawan, Dunky a une chance de réussir à l’étranger grâce à cette collaboration très attendue. Lisez le fil ici :

Kamaal R Khan alias KRK Dunky prédiction au box-office

Il y a quelques jours, Kamaal R Khan a fait une prédiction au box-office de Dunky. Il a affirmé que Dunky fera une affaire de Rs 700-800 crore rien qu’en Inde. Il a également félicité Shah Rukh par avance. Les deux Pathaan et Jawan ont bénéficié d’un énorme buzz avant leur sortie et il en va de même avec le prochain SRK avec Rajkumar Hirani, Dunky. Quoi qu’il en soit, consultez le tweet de KRK sur X (Twitter) ici :

Revenir à JawanShah Rukh a profité du succès et de tout l’amour et de l’adulation qui lui sont parvenus après Jawanla libération. Il a répondu aux tweets et aux messages en ligne et a exprimé sa sincère gratitude à tous pour leurs souhaits, leurs prières et leur amour.