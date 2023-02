‘Pathaan’ est génial mais pourquoi dormons-nous encore sur SRK dans ‘Fan’ ?

« Pathaan » de Shah Rukh Khan a explosé en termes de succès au box-office, mais pourquoi sommes-nous collectivement toujours dormir sur sa performance dans ‘Fan’ ? Si ‘Pathaan’ possède l’image d’étoile plus grande que nature de SRK, ‘Fan’ était un brillant démontage de la même chose. Shah Rukh n’avait pas peur de vraiment jouer un rôle dans ce film, s’éloignant le plus possible – sous la forme de Gaurav – du SRK que nous connaissons et aimons.

Après le méga succès de “Pathaan”, les fans discutent de la performance audacieuse de SRK dans “Fan” sur Twitter, en particulier la scène où Gaurav le fan rencontre Aryan la star et vous oubliez presque qu’ils sont tous les deux joués par SRK. Partageant le clip, un utilisateur de Twitter a écrit: “Cette performance et ce film vont tous les deux bien vieillir.”

Personne ne peut reprocher à quiconque de vouloir regarder SRK se donner à fond et être la star qu’il est, mais ‘Fan’ méritait bien plus. C’est ce que Twitter semble penser.

Je suis tellement abasourdi que les gens qui célèbrent Pathan n’aient même pas vu ce film. Pour moi cette performance de @iamsrk est encore mieux que Chak De et Swades. Film profondément percutant. https://t.co/6GqMtHndD8– Kushagra Singh (@karshneya) 2 février 2023

Peu de gens sauraient combien Maneesh a attendu pour faire FAN. Il est venu dans l’industrie pour en faire son premier film, mais Adi Chopra a déclaré qu’il n’était pas prêt pour cela en 2006, et devinez pourquoi le public n’était pas prêt pour cela même en 2016. 💔 https://t.co/7i33WgHKHA— Aditya (@Adityakrsaha) 1 février 2023

Shah Rukh Khan en tant que star est génial, mais peut-on bientôt parler de lui en tant que “Fan” ?

