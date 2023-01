Pathaan : Est-ce la raison pour laquelle Shah Rukh Khan, Deepika Padukone, John Abraham se tiennent à l’écart des interviews et des interactions avec les médias ?

Pathaan, le film le plus attendu de l’année a créé un énorme buzz sur les réseaux sociaux depuis son annonce. Le point positif pour le film qui fait du bruit déjà avant sa méga sortie est le retour de Shah Rukh Khan. L’ajout au prochain niveau de fans fous pour le film est la controverse que Pathaan a suscitée. Tous ces aspects sont devenus suffisants pour que le film à indice d’octane élevé ne fasse pas de promotions.

Nous avons remarqué que Yash Raj Films ou les acteurs principaux Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et John Abraham n’ont pas fait la promotion du film comme d’autres films sont annoncés. L’équipe a également choisi de ne pas donner d’interviews. Le film ressemble à un blockbuster avant sa sortie. Alors que le film se rapprochait de sa date de sortie sur grand écran, nous avons appris pourquoi aucune interview n’avait eu lieu.

L’équipe de Pathaan a pris la décision interne d’éviter toutes les interviews et interactions avec les médias. C’est l’acteur principal Shah Rukh Khan qui a pris la décision compte tenu des controverses qui ont eu lieu dans sa vie. La décision a été respectée par tout le monde, y compris Deepika Padukone et John Abraham. Les autres acteurs principaux se sont également retirés des conversations et des communications médiatiques.

Un ami proche de SRK a informé que la décision de ne pas faire d’interviews médiatiques pour Pathaan était très consciente. Considérant ce qui s’est passé avec le fils de SRK, Aaryan, SRK a cessé de faire des interactions avec les médias pour éviter les questions inconfortables. Pour rappel, le fils de Shah Rukh Khan, Aaryan Khan, a été arrêté lors d’un raid anti-drogue qui a eu lieu lors d’une croisière à Mumbai l’année dernière.

Lorsque SRK a annulé l’interview, ses co-acteurs Deepika Padukone et John Abraham l’ont soutenu. Le film devrait faire des affaires impressionnantes, brillant malgré toutes les interactions et promotions médiatiques. Helmed by Siddharth Anand film est l’ambitieux univers d’espionnage d’Aditya Chopra sous les bannières de Yash Raj Films. L’acteur devrait sortir en salles le 25 janvier 2023 en hindi, en télougou et en tamoul.