Pathaan devient le plus grand ouvreur hindi en Amérique du Nord, voici combien Shah Rukh Khan-vedette a gagné à l’étranger

Pathaan de Shah Rukh Khan a ouvert sur environ 5 500 écrans en Inde et sur 2 500 écrans à l’international (dans 100 pays). Sur les 2 500 écrans à l’étranger, le film a été projeté dans 694 cinémas aux États-Unis.

Selon Variety, une maison de médias basée aux États-Unis, le film bat des records au box-office en Amérique du Nord – le plus important étant que le film a décroché la plus grosse journée d’ouverture jamais enregistrée pour une production en hindi le 25 janvier.

Variety rapporte en outre que Pathaan a attiré environ 1,86 million de dollars de recettes brutes le jour de l’ouverture dans 694 lieux en Amérique du Nord, marquant la meilleure moyenne par salle pour toutes les sorties en cours ! Si le film continue de divertir le public américain de la même manière, il devrait faire ses débuts à la troisième ou à la quatrième place – derrière Avatar : The Way of Water, Puss in Boots : The Last Wish et A Man Called Otto. Si nous parlons du box-office du film jusqu’à présent, la collection brute mondiale s’élève à INR 429 Crores.

Le film a collecté 265 crores INR au niveau national tandis que 164 crores INR à l’étranger, selon l’analyste du commerce cinématographique Taran Adarsh. Le jour 5 a clôturé à environ 60-62 crores INR (premières tendances). Pathaan a reçu une réponse massive des téléspectateurs et le fandom de SRK dans le monde a chaleureusement accueilli l’acteur dans son film après quatre ans. Le film est également entré dans le club Rs 100 crore le jour de son ouverture. Avec son record du week-end d’ouverture, il a également créé deux nouveaux exploits – le film hindi le plus rapide à franchir la barrière mondiale de Rs 300 crore et deuxièmement, devenir le premier film hindi à collecter plus de 300 crores bruts lors de son week-end d’ouverture.