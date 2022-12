Pathaan : Deepika Padukone reçoit le soutien de Prakash Raj pour le « bhagwa bikini » ; voici ce qu’il a dit

Pathaan fait l’actualité et comment. Les fans de Shah Rukh Khan et Deepika Padukone ont hâte d’être au 25 janvier 2023. Mais le film fait déjà l’objet de nombreuses polémiques. L’un des plus inattendus et des plus choquants a été l’indignation suscitée par le bikini Bhagwa ou Safran porté par Deepika Padukone. Nous sommes sûrs que les gens ont pu voir Besharam Rang plusieurs fois. Lors de la dernière séquence, on la voit en bikini couleur mandarine avec un paréo. Les radicaux ont protesté contre le fait que le safran ou Bhagwa est la couleur de l’hindouisme et que son utilisation dans une chanson séduisante est désobligeante. L’affaire s’est aggravée et certains ministres demandent l’interdiction.

Mais Deepika Padukone a trouvé le soutien de Prakash Raj. L’acteur de Kannada, qui a critiqué la radicalisation des artistes, a déclaré que l’indignation était dégoûtante. Il est accusé de la même chose, mais il a déclaré que les personnes qui ont trouvé le bikini à Bhagwa sont daltoniennes. Techniquement, la teinte de Deepika Padukone est orange brûlé.

Dans le passé, nous avons vu l’orange être utilisée dans des numéros vraiment séduisants comme Dhak Dhak Karne Laga de Beta (1992) ou Gale Lag Ja qui avait Akshay Kumar et Katrina Kaif. À cette époque, il n’y avait pas de problèmes ou de protestations autour de la même chose. Pathaan, un grand artiste d’action, a été tourné dans des endroits exotiques d’Europe. Comme on le sait, Shah Rukh Khan et Deepika Padukone sont tous les deux sous le radar de l’aile droite. L’actrice surtout après avoir rendu visite aux étudiants de la JNU lors des manifestations de la CAA. Shah Rukh Khan a également été massivement trollé en 2021.

Les superstars feront des promotions limitées pour Pathaan. Le film a un caméo de Salman Khan. John Abraham est le principal méchant du film.