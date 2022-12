Pathaan : Deepika Padukone imperturbable par la controverse Besharam Rang ; l’actrice affiche un grand sourire alors qu’elle se dirige vers la Coupe du Monde de la FIFA

Le tollé national des militants de l’Hindutva à propos de la chanson Besharam Rang de Pathaan récemment publiée par Shah Rukh Khan et Deepika Padukone a pris d’assaut tout le pays. Mais Deepika est restée imperturbable face à la controverse et on l’a vue afficher un grand sourire alors qu’elle se dirigeait vers la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar. Elle sera la première star mondiale à dévoiler le trophée de la Coupe du Monde de la FIFA lors de la finale du 18 décembre au Lusail Iconic Stadium du Qatar.

Deepika a été repérée à l’aéroport de Mumbai avant de partir pour le Qatar. Elle a été vue portant une veste et un pantalon beiges avec un haut blanc. Alors qu’elle sortait de sa voiture et se dirigeait vers l’entrée, on l’a vue arborant un large sourire sur son visage. Les paparazzi ont également été vus en train de féliciter l’actrice pour sa chanson grésillante Besharam Rang.

Au milieu de la controverse, Deepika a également été vue en train de faire une session vidéo en direct tout en parlant de ses produits de soin. Pendant qu’elle expliquait les caractéristiques de celui-ci, son mari Ranveer Singh s’est glissé dans la section des commentaires et a été vu lui répandant son amour. Il a dit qu’il voulait qu’elle mette de la crème hydratante avec ses mains douces sur son visage.

Pendant ce temps, l’acteur vétéran Mukesh Khanna a également rejoint les manifestants de droite pour critiquer la chanson de Besharam Rang en la qualifiant de vulgaire. Il a déclaré que l’industrie cinématographique s’était détraquée, ajoutant que la prochaine fois, ils amèneraient les acteurs sur grand écran sans vêtements.

D’autre part, SRK et Deepika ont reçu un soutien massif de leurs collègues de l’industrie. Récemment, la mégastar Amitabh Bachchan a parlé de la suppression de la liberté d’expression. SRK a également parlé de la négativité des médias sociaux et a demandé aux gens de rester positifs malgré la haine. Leurs opinions ont été soutenues par le ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, qui a déclaré qu’ils se tenaient toujours debout et se battaient pour préserver les droits fondamentaux.