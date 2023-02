Pathaan de Shah Rukh Khan pourrait bientôt entrer dans le club Rs 1000 crore, voici la liste des autres films indiens qui l’ont fait

De nos jours, entrer dans le club des 100 crores ou 200 crores en termes de chiffres au box-office n’est pas un gros problème. Les films indiens sont désormais en concurrence avec le cinéma mondial en termes de nombre de box-office. La sortie récente de Pathaan de Shah Rukh Khan en est le parfait exemple. Le film de retour de Shah Rukh Khan après plus de 4 ans a ravi le public. Le film qui est sorti le 25 janvier est toujours aussi fort au box-office et il semble qu’il pourrait également entrer dans le prestigieux club Rs 1000 crore.

Le film a déjà dépassé la barre des 300 crores en Inde et a rapporté plus de 600 crores au box-office mondial. De nombreux experts et analystes commerciaux s’attendent à ce que Pathaan puisse figurer sur la liste des films indiens du club 1000 crore compte tenu de sa popularité et de ses revenus jusqu’à présent.

En attendant, voici une liste d’autres films indiens qui ont atteint le club des 1000 crore

Dangal



Dangal d’Aamir Khan a récolté des chiffres exceptionnels au box-office en raison de sa course étonnante en Chine. Dangal est le film indien le plus rentable de tous les temps et le seul film indien à avoir rapporté Rs 2 000 crore.

Bahahubali 2

Baahubali 2 est sorti en 201 et est deuxième sur la liste. Le film Telegu est le seul film indien qui a accumulé Rs 1000 crore net en Inde.

RRR



Le RRR du SS Rajamouli se classe à la quatrième place avec une collection totale de Rs 1155 crores. RRR détient également le record du film indien le plus rentable du jour d’ouverture avec des collections du premier jour de Rs 235Cr + brut.

KGF 2



Un autre film qui est récemment entré dans le club des 1000 crore est la star de Yash KGF 2. La collection totale du film s’élève à Rs 1208 crore. La version doublée en hindi du film est devenue le deuxième film hindi le plus rentable du marché intérieur. La version hindi de KGF 2 détient également le record de la deuxième journée d’ouverture en hindi (Rs 53,95 crores) avec Pathaan en première position (Rs 57 crore). Les versions Karnataka, Tamil, Telegu et Hindi de KGF 2 ont franchi la barre des 100 crores Rs, l’hindi prenant la tête avec un énorme crore Rs 400.