Pathaan de Shah Rukh Khan a pris d’assaut le box-office !

Partout dans le monde, les fans affluent dans les cinémas pour regarder le retour tant attendu de la mégastar Shah Rukh Khan, Pathaan, sur grand écran. Des chants dans les théâtres aux personnes reproduisant les mouvements pimpants de la chanson de Jhoome Jo Pathaan, les fans ajoutent une touche vibrante aux projections de films. Une telle histoire de fan de SRK incroyablement réconfortante filmée devient virale sur les réseaux sociaux. La vidéo relate l’expérience d’un homme, qui a transporté son ami spécialement handicapé à travers les frontières de l’État, afin qu’ils puissent voir la performance époustouflante de leur acteur préféré sur grand écran.

La vidéo a d’abord été publiée sur Twitter par le compte fan de SRK. Il montrait deux hommes, l’un portant l’autre sur son dos, interviewés devant une salle de cinéma à Malda, au Bengale occidental.

Il s’avère que l’un des hommes, une personne spécialement handicapée, a fait du stop sur le dos de son copain pour un voyage épique sur le dos de Bhagalpur dans le Bihar à Malda au Bengale occidental – tout cela pour regarder le dernier hit à succès. Parlez de parler de l’amitié et du fandom !

Les gens dans la section des commentaires sont pleins d’éloges pour le duo (et le pouvoir que SRK détient sur le cœur des gens) !

Le vrai héros est l’ami qui l’a porté jusqu’au bout ! Félicitations— Divya Singh (@Divyasindivya) 26 janvier 2023

Le pouvoir de SRK est incroyablement émouvant, c’est pourquoi nous l’aimons ♥️— Mariel Molina (@Mariel18little) 26 janvier 2023

« Le vrai héros est l’ami qui l’a porté jusqu’au bout ! Félicitations”, a commenté l’un, tandis qu’un autre a écrit, “Koi Badshah ko Bolo uske DEEWANE Aaye hai”. Un autre fan a déclaré : “Le pouvoir de SRK est incroyablement émouvant, c’est pourquoi nous l’aimons.”

Le dernier blockbuster de Shah Rukh Khan, aux côtés de Deepika Padukone et John Abraham, prend d’assaut le box-office ! Non seulement Pathaan a battu plusieurs records en seulement trois jours, mais il est également sur la bonne voie pour remporter tous les records majeurs de Bollywood dans le monde. Les estimations de l’industrie prévoient que Pathaan clôturera son week-end d’ouverture en Inde avec un impressionnant crore de Rs 163 et des collections à l’étranger encore plus stupéfiantes de 12,5 millions de dollars. Il semble que rien ne puisse arrêter ce thriller en route pour revendiquer également le plus grand week-end à l’étranger.

Pathaan présente Shah Rukh Khan dans le rôle d’un agent RAW qui est en mission pour sauver le pays des ennemis. Le film présente également un caméo de Salman Khan.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici