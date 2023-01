Pathaan de Shah Rukh Khan a non seulement Salman Khan mais aussi une connexion Aamir Khan

Pathaa, Pathaan, Pathaan ! C’est tout ce que les gens peuvent entendre. Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et Jean Abraham starrer a pris d’assaut le box-office. Le film est sorti hier et le premier jour, il a réussi à battre de nombreux records au box-office. Le film a collecté plus de Rs 50 crore en Inde le jour de son ouverture. Apparemment, la collection mondiale de Pathaan a dépassé Rs 100 crore. Outre le retour de Shah Rukh Khan, le camée de Salman Khan ajoute également à la manie Pathaan. Mais saviez-vous que le film avait également une connexion avec Aamir Khanc ?

La connexion d’Aamir Khan à Pathaan révélée

Tous ceux qui ont regardé Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et John Abraham Pathaan se souviendront du personnage d’une femme afghane qui bénit Shah Rukh Khan. Eh bien, saviez-vous que la sœur aînée d’Aamir Khan, Nikhat Khan Hegde, essaie le rôle de cette femme afghane ? Elle est la sœur aînée d’Aamir Khan. Beaucoup ont apprécié son travail dans le film et elle les a tous remerciés.

Découvrez son message ci-dessous:

Eh bien, pas Aamir Khan, mais sa sœur a certainement fait sentir sa présence dans le film. Salman Khan a également fait une apparition dans Pathaan. Il était dans son avatar Tiger et bien sûr, leurs retrouvailles ont fait un moment seeti-maar pour tous les fans.

Pathaan prend d’assaut le box-office

Pathaan ramène Shah Rukh Khan sur grand écran après presque quatre ans. Il a été vu pour la dernière fois dans Zero en tant que héros principal. Bien qu’il ait fait une apparition dans Alia Bhatt et Brahmastra de Ranbir Kapoor, Pathaan marque son retour officiel au cinéma en tant que héros d’action. Les rapports au box-office sont la preuve que les SRKians n’ont ménagé aucun effort pour faire de Pathaan un film très spécial. Des écrans uniques aux multiplexes – Pathaan fait le plein partout. Malgré la controverse, le film a extrêmement bien marché dans presque toutes les régions du pays.