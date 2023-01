Pathaan crée l’histoire du box-office: Découvrez Shah Rukh Khan, Deepika Padukone, les plus grosses recettes de John Abraham du jour 1 à ce jour

Réalisé par Siddharth Anand, Pathaan met en vedette Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et John Abraham dans les rôles principaux. Le film prend une ouverture historique et collecterait plus de Rs 40 crore le premier jour.