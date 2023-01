Pathaan crée des enregistrements après les enregistrements au box-office; Le réalisateur débordé Siddharth Anand dit, “l’histoire des scripts”

Le réalisateur Siddharth Anand surfe sur le succès de son dernier album Pathaan. Le film bat plusieurs records chaque jour, créant une nouvelle référence pour les films à venir. Le thriller d’espionnage était un film très attendu car il marquait le retour de Shah Rukh Khan sur les grands écrans après quatre ans. Les fans étaient impatients de revoir le roi de Bollywood dans les films et ont comblé leur amour pour faire du film un blockbuster. Siddharth Anand, qui a réalisé l’acteur, a commenté le succès rencontré par le film. Dans un communiqué, il a déclaré qu’il se sentait incroyablement dépassé et qu’il écrivait l’histoire.

Pathan crée véritablement l’histoire en battant la collection au box-office d’autres films du cinéma indien. Non seulement SRK dépasse ses propres records de films en établissant sa nouvelle référence. Le film a été enregistré comme la plus grande ouverture jamais réalisée dans le cinéma hindi, gagnant 55 crores le jour de sa sortie. Siddharth est inspiré par le succès de Pathaan et a hâte de revenir sur le plateau et de créer à nouveau quelque chose de vraiment spécial pour le public.

Selon les rapports de l’ANI, parlant de nouveaux disques, Siddharth Anand a déclaré: “L’histoire des scripts. Tout le monde le veut, mais on ne peut pas le planifier. Ça arrive. Et quand ça arrive, c’est en fait une expérience très humiliante.” Il a en outre ajouté qu’avec War et maintenant Pathaan, l’industrie cinématographique hindi a donné des films qui ont un attrait pan indien. Il a toujours cru que le cinéma est une question d’émotion et n’a pas de langage et quand il se connecte avec les gens, il peut vraiment atteindre des sommets vertigineux et c’est ce qui se passe avec Pathaan. En outre, Anand a déclaré que Pathaan est une victoire pour le cinéma indien et que c’est une phase passionnante pour notre pays que des films de toute l’Inde enregistrent, battent des records et, surtout, divertissent les habitants de notre pays dans le monde.

Sur le plan du travail, le prochain réalisateur de Siddharth Anand est Fighter avec Hrithik Roshan et Deepika Padukone dans les rôles principaux. Un autre film dans son pipeline est Mythri Movie Makers avec Prabhas. Le réalisateur devrait collaborer avec l’acteur Baahubali Hrithik Roshan dans ce film. Après le succès de Pathaan, le réalisateur a déjà signé un film avec le producteur de Mulk Deepak Mukut à un prix exorbitant.

Pathaan fait partie de l’univers d’espionnage d’Aditya Chopra sous la bannière Yash Raj Films. Ainsi, la société de production a sorti Ek Tha Tiger, Tiger Zinda Hai et War dans cette catégorie. La guerre est à nouveau dirigée par Siddharth Anand. Le thriller d’action à succès Pathaan mettait en vedette Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et John Abraham dans le rôle principal.