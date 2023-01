Pathaan brisera-t-il la séquence d’échecs au box-office de Yash Raj Films? Voici ce que les chiffres prédisent

Les fans de Shah Rukh Khan attendent de célébrer le jour de Pathaan le 25 janvier 2023. Malgré des promotions discrètes, le film a généré un énorme buzz. Pathaan est réalisé par Siddharth Anand et produit par Aditya Chopra sous la bannière Yash Raj Films. Mettant en vedette Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et John Abraham, le film d’action est un film très attendu de l’année. On se demande maintenant si Pathaan brisera la séquence d’échecs de 2022 de YRF.

Yash Raj Films d’Aditya Chopra a connu une mauvaise phase l’année dernière avec une série de films flop. La bannière a sorti des films à gros budget mettant en vedette des acteurs notables, mais avait une tâche ardue au box-office. La maison de production a sorti 5 titres en 2022 mais aucun n’a réussi à faire un business et les piliers semblaient s’effondrer. Pathaan est le premier film de YRF en 2023, il est intéressant de noter qu’il est envisagé de lever tous les échecs et de ramener la maison de production à ses bons jours en brillant.

Dès Sandeep Aur Pinky Faraar, Bunty Aur Babli 2, Jayeshbhai Jordaar, Samrat Prithviraj et Shamshera sortis sous la même bannière ont eu du mal au box-office. Tous ces films tombent à plat, cependant, la vedette de Shah Rukh Khan pourrait mettre fin à l’obscurité et apporterait un nouveau rayon de soleil. Nous pouvons dire cela en observant ce que les chiffres prédisent avant la sortie.

Le film très attendu Pathaan a généré un buzz massif créant une excitation et un battage médiatique énormes autour du film. Le film est un retour de Bollywood Badshah sur le grand écran après quatre ans, ce qui ajoute à une énorme fanfare. Une semaine avant la sortie, Pathaan était déjà épuisé dans de nombreuses régions alors que la réservation à l’avance commençait. Non seulement le film a réalisé une collection de réservations à l’avance record à l’étranger, battant la collection à vie de KGF: Chapitre 2.

Selon certaines informations, en Allemagne, l’acteur a gagné 150 000 euros (Rs 1,32 crore) avec une réservation à l’avance tandis que la star de Yash KGF 2 a réalisé un chiffre d’affaires total de 144 000 euros (Rs 1,2 crore). En Inde, le film devrait ouvrir le box-office avec 30 à 35 crores le jour de la sortie. Le film a déjà prévu un blockbuster avant sa sortie.

Retracer la collection au box-office des sorties d’antan de Yash Raj Films Pathaan est bien au-delà de leurs revenus totaux. La collection du jour d’ouverture de Sandeep Aur Pinky Faraar était de 0,06 crores et 0,35 crores pour une collection totale. Bunty Aur Babli 2, qui est une suite du film emblématique de 2005, a gagné 2,60 crores le premier jour et la collection à vie est de 12,50 crores. Jayeshbhai Jordaar avec Ranveer Singh a obtenu 3,25 cr. le premier jour et la collection à vie compte 15,59 crores. Samrat Prithviraj avec Akshay Kumar n’a pas non plus bien performé, il a gagné 10,70 cr. à sa date de sortie et 68,05 cr. comme de toute la collection. Shamshera de Ranbir Kapoor était également un flop avec 10,25 cr. et 42,48 cr. jour d’ouverture et collection à vie respectivement.

La collection prévue pour le jour de l’ouverture de Pathaan de SRK est bien plus que les films susmentionnés sortis l’année dernière sous la bannière YRF. Le film devrait maintenant briser la chaîne d’échecs de Yash Raj Films. C’est l’ambitieux univers d’espionnage d’Aditya Chopra dirigé par Siddharth Anand. Le film d’action devrait sortir en salles le 25 janvier 2023.