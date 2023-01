Pathaan Box Office: les réservations anticipées de Shah Rukh Khan et Deepika Padukone touchent Rs 20 crores; devient le film le plus élevé après la pandémie pour réaliser l’exploit

Pathaan de Shah Rukh Khan a apporté de la joie au commerce du film. Si les rapports doivent passer, alors des villes comme Hyderabad, Kolkata, Mumbai et d’autres voient d’énormes réservations à l’avance pour les 25 et 26 janvier. Les experts du box-office estiment que Mumbai et Delhi prendront de l’ampleur dans les prochains jours. Pathaan a apparemment déjà fait Rs 20 crores. Shah Rukh Khan revient sur grand écran après quatre longues années. Les fans attendaient depuis longtemps quand il a décidé de faire une pause. Le film est réalisé par Siddharth Anand, qui est le créateur de WAR. Il a battu le record du film Hrithik Roshan et Tiger Shroff en réservations à l’avance.

Même le traqueur de box-office Sacnilk Entertainment a déclaré que Rs 20 crores est déjà fait. Les fans de Shah Rukh Khan ont réservé tout le théâtre Gaiety à Bandra pour le 25e spectacle du matin à 9 heures. Le théâtre est connu pour ouvrir à midi les jours normaux. Avec des réservations anticipées de Rs vingt crores, le commerce pense que Pathaan pourrait donner le ton pour une année 2023 plus lumineuse pour Bollywood aux guichets. L’année dernière, c’est Brahmastra qui a enregistré le maximum de réservations à l’avance.

Il a vendu 3,23 lakh de billets jusqu’à présent. Le film a encore deux jours devant lui. Si Pathaan s’avère être un acteur massif avec un bon divertissement, alors le film pourrait être un gagnant absolu au box-office.