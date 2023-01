Pathaan Box Office : le film de Shah Rukh Khan bat Avatar 2 avec la collection du jour 1 ; découvrez d’autres films que le blockbuster a vaincus [Watch Video]

Billetterie de Pathaan : La folie Pathann de Shah Rukh Khan ne s’arrête pas de sitôt. Pathaan bat presque tous les records au box-office. Pathaan a déjà battu le record mondial du box-office, gagnant Rs. 106 crores dans le monde. Le Pathan de Shah Rukh Khan crée l’histoire. Pathaan a surpassé Avatar 2 en termes de box-office du premier jour. Pathaan a gagné plus de 13 millions de dollars en une journée, et Avatar : The Way of Water a rapporté 10 millions de dollars le premier jour. Voyons quels autres films Pathaan a vaincus. Regardez des vidéos de divertissement.