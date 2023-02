Pathaan Box Office Day 8: Shah Rukh Khan et Deepika Padukone starring tiennent bon avec une légère baisse, c’est à ce moment qu’il dépassera Dangal

Pathaan de Shah Rukh Khan fait des ravages au box-office. Le film a rapporté plus de Rs 630 crores aux guichets. Les chiffres de lundi et mardi étaient excellents. Les deux jours où le film avait fait plus de Rs 20 crores. Selon Box Office India, le film a rapporté Rs 17 crores plus au box-office mercredi. Il s’agit d’une légère baisse, mais ce n’était pas inattendu étant donné les chiffres inhabituellement élevés de lundi et mardi. Pathaan s’avère également être un monstre sur le marché étranger. Il a fait plus de 27 millions de dollars. Selon Comscore, c’est l’un des cinq meilleurs films du marché mondial.

Il a rapporté près de 3,5 millions de dollars au Canada, ce qui en fait le film indien le plus rentable là-bas. Il a fait plus de 30 millions de dollars sur les marchés mondiaux. Cela exclut la Chine. Désormais, tous les regards sont tournés vers la capacité de Pathaan à battre Baahubali sur le marché intérieur. Baahubali 2 (hindi) a fait Rs 500 crores plus. Dangal d’Aamir Khan a fait Rs 374 crores en Inde. Selon Box Office India, il franchira cette somme samedi ou dimanche (maximum). On dit aussi qu’Aditya Chopra envisage de réduire le prix des billets de 25 %. Cela a été rapporté par l’ADN.

Pathaan fait l’objet de discussions même en Occident. Le film a fait l’actualité en raison de la controverse sur la chanson Besharam Rang lancée par certains éléments marginaux dans le pays. Ils ont dit que le bikini de couleur orange était répréhensible aux sentiments de la population hindoue de l’Inde. Des affiches ont été vandalisées dans de nombreux États de l’Inde. Le film faisait la une des journaux nationaux. Pathaan de Shah Rukh Khan a pris une ouverture de Rs 57 crores qui était supérieure à WAR, Avengers End Game et Thugs Of Hindostan. Il semble qu’Aditya Chopra soit un homme très heureux maintenant. Après des flops comme Jayeshbhai Jordaar et Samrat Prithviraj, ils ont de quoi se réjouir.