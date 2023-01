Pathaan Box office collections jour 3 prédiction: Shah Rukh Khan-Deepika Padukone vedette pour assister à une baisse marginale mais à la menthe massive

Pathan l’engouement a pris d’assaut la nation. Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et Jean Abraham La vedette Pathaan est sortie le 25 janvier et en deux jours, elle a réussi à franchir la barre des 100 crore Rs au box-office. Le film a reçu une réponse phénoménale du public. L’engouement était d’autant plus grand que les fans ont raté Shah Rukh Khan sur grand écran pendant près de quatre ans. A l’international aussi, Pathaan a fait de belles affaires. Voici une mise à jour sur les collections du troisième jour.

Les premières prédictions des collections du box-office Pathaan Day 3 sont ici

Même le troisième jour, Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et Pathaan de John Abraham ont reçu une fréquentation fabuleuse dans les salles. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un jour férié, le public a afflué vers les théâtres pour regarder le film. Tel que rapporté par Sacnilk Entertainment, Pathaan frappera environ Rs 40 crore le jour 3. Ce sont des premières estimations et les chiffres définitifs n’arriveront que demain. Le premier jour, Pathaan a réussi à gagner plus de Rs 55 crore en Inde. Le jour 2, c’est-à-dire pendant les vacances de la fête de la République, Pathaan a gagné plus de Rs 68 crore net en Inde. La collecte totale de deux jours a dépassé Rs 113 crore.

#Pathaan les premières estimations du jour 3 suggèrent 40+ Cr India Gross. ? Sacnilk Entertainment (@SacnilkEntmt) 27 janvier 2023

Apparemment, avec la collection mondiale, Pathaan a déjà franchi la barre des Rs 200 crore. On dit également que le film a dépassé la collection d’Avatar: The Way of Water avec son premier jour d’activité. Il est indéniable que Pathaan a reçu une ouverture tonitruante et que l’engouement refuse de s’éteindre. Bollywood avait du mal à réussir au box-office et Pathaan a réussi à briser le sort. Il est devenu le premier énorme succès de Bollywood cette année. Sur Twitter, tout ce dont les fans peuvent discuter, c’est de l’engouement pour Pathaan et de sa collection extraordinaire au box-office. Shah Rukh Khan est vraiment un roi !