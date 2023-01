Pathaan Box Office Collection jour 2: Shah Rukh Khan-Deepika Padukone vedette entre Rs 200 crore club Worldwide; franchit Rs 100 crore au niveau national

Pathan a pris d’assaut Box Office et littéralement. Shah Rukh Khan aux côtés de Deepika Padukone et Jean Abraham et Siddharth Anand a frappé de l’argent et comment ! Collection Pathaan au box-office car le jour 2 est terminé et il ne serait pas faux de dire que Baadshah est de retour avec un coup de circuit ! Le film a frappé plus de Rs 200 crores au box-office mondial. Oui, tu l’as bien lu! Vérifiez Collections du box-office Pathaan dans le circuit national et le circuit mondial ci-dessous :

Collection Pathaan Day 2 au box-office

Tous les yeux et les oreilles sont actuellement sur Pathaan et Pathaan Box Office Collection. Shah Rukh Khan a-t-il recréé sa magie à la BO et à quel point est-il l’une des choses les plus discutées dans Entertainment News. Le film vedette de Deepika Padukone et John Abraham est entré dans le club Rs 200 crore dans le monde entier, a tweeté l’analyste commercial Ramesh Bala. Et on dit que Pathaan a également fait une affaire de Rs 100 crore en seulement deux jours ! Selon un rapport dans DNA, le film a fait une entreprise de Rs 70 crore plus le jour 2, battant la collection au box-office du jour 1.

Pathaan Box Office Collection Jour 2 national

Selon le rapport, Pathaan a frappé environ Rs 70 crore net et 84 crore brut sur le marché intérieur le deuxième jour. Le film vedette de Shah Rukh Khan a produit avec succès les résultats de la sortie de la fête nationale. Pathaan profitera d’un week-end de 5 jours et en passant par le buzz et le battage médiatique et la tempête qu’il a pris au box-office, il pourrait min Rs 300 crore et plus d’ici dimanche.

Pathaan a une apparition de Salman Khan dans le film qui a conquis beaucoup de cœurs des fans de Shah Rukh et Salman. L’action et les effets visuels ainsi que les talents d’acteur de SRK, Deepika et John sont largement appréciés par les fans.