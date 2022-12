Pathaan: Asha Paresh réagit à la controverse sur le bikini au safran de Deepika Padukone – ‘Hum bahut hi chhoti soch ke hote ja rahe hai’

Shah Rukh Khan et Pathaan de Deepika Padukone ont été embourbés dans une controverse sur le bikini safran de l’actrice dans la chanson Besharam Rang. De nombreux militants de l’Hindustva à travers le pays ont appelé au boycott, affirmant que cela blessait leurs sentiments religieux. L’actrice vétéran Asha Paresh a maintenant réagi à la controverse en disant que les gens deviennent trop fermés d’esprit.

Lorsqu’Asha a été interrogée sur la négativité des médias sociaux contre l’industrie cinématographique, l’actrice chevronnée a fait référence à des personnes attachant Deepika dans la chanson et a déclaré que c’était complètement faux. Elle a ajouté qu’un film est un film dont tout le but est de divertir les gens. Si une actrice porte un bikini orange ou si un nom particulier est mentionné, interdire le film sur cette base n’a pas l’air bien.

Elle estime que l’industrie cinématographique est en train de mourir car les films ne fonctionnent pas et si les gens continuent de boycotter les films sur ces questions, les films ne seront pas tournés à l’avenir. Elle pense que nos cerveaux se détraquent et que les gens deviennent de plus en plus étroits d’esprit, ce qui est inquiétant.

“Bikini per bawaal nahi tha, yahan toh orange rang ki bikini ko lehkar sawaal uth rahe hai. Mujhe lagta hai ki hamara dimaag ab bandh hota ja raha hai. Hum bahut hi chhoti soch ke hote ja rahe hai, jo galat hai. Bollywood hamesha ke liye soft target raha hai », a déclaré Asha à Aaj Tak.

La controverse autour de Pathaan a été déclenchée après que le ministre de l’Intérieur Narottam Mishra s’est opposé à une chanson du film intitulée Besharam Rang, affirmant qu’elle blessait les sentiments religieux de la communauté hindoue. Mishra a déclaré que la façon dont les couleurs safran et vert ont été utilisées dans les costumes utilisés dans la chanson est répréhensible.

Le président de l’Assemblée, Girish Gautam, est allé plus loin et a demandé à Shah Rukh Khan s’il oserait regarder son film Pathaan avec sa fille. Après la sortie de la chanson Besharam Rang, #BoycottPathaan a commencé à être tendance sur Twitter, car beaucoup se sont opposés à ce que Deepika enfile un bikini safran dans la chanson.