Pathaan à la Coupe du Monde de la FIFA 2022 : “Le monde connaît l’Inde à travers Deepika Padukone et Shah Rukh Khan”, les fans fiers font écho à leurs sentiments [View Tweets]

Pathaan à la Coupe du Monde de la FIFA 2022 : "Le monde connaît l'Inde à travers Deepika Padukone et Shah Rukh Khan", les fans fiers font écho à leurs sentiments

Un soutien massif a afflué pour Shah Rukh Khan et Deepika Padukone après avoir représenté l’Inde à la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 tout en faisant la promotion de leur prochain film Pathaan. Les fans ont fait écho à leurs sentiments avec une ligne qui dit: “Le monde connaît l’Inde à travers Deepika Padukone et Shah Rukh Khan, pas Narottam Mishra.”

La controverse sur Shah Rukh Khan et la vedette de Deepika Padukone, Pathaan, a été déclenchée après que le ministre de l’Intérieur du Madhya Pradesh, Narottam Mishra, s’est opposé à la chanson Besharam Rang du film, affirmant qu’elle blessait les sentiments religieux de la communauté hindoue. Il a dit que la façon dont les couleurs safran et vert ont été utilisées dans les costumes de Deepika et SRK est répréhensible.

Alors que les militants de l’Hindutva à travers le pays ont menacé de lancer une campagne contre le film si la chanson n’était pas retirée. La campagne de boycott contre Pathaan a déjà commencé sur les plateformes de médias sociaux et les trolls de droite ont forcé les gens à ne pas regarder le film dans les salles.

Imperturbable face à la controverse, Deepika a représenté l’Inde, classée au 106e rang du football mondial, lors de la confrontation nerveuse entre l’Argentine et la France au stade Lusail du Qatar. Elle a dévoilé le trophée d’or scintillant qui est allé à l’Argentine qui a battu la France aux tirs au but lors de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022.

D’autre part, Shah Rukh Khan a été vu interagir et danser avec la légende du football anglais Wayne Rooney dans le studio du diffuseur de la Coupe du Monde de la FIFA, Sports 18. Il a également fait des blagues avec Rooney et vice versa. Le roi Khan a également été vu en train d’enseigner sa pose signature à Rooney qui a déclaré que SRK était la star asiatique la plus populaire au Royaume-Uni.

Alors que les photos et vidéos de Deepika et SRK du stade Lusail commençaient à devenir virales sur Internet, les fans ont fait front courageux pour défendre les deux superstars indiennes qui ont rendu le pays fier à maintes reprises sur la carte mondiale.

Le monde connaît l’Inde à travers Deepika Padukone et Shahrukh Khan. Pas Narottam Mishra. pic.twitter.com/yn6YyU4woA L’ACTUALITÉ SIFT (@KalimurRahman16) 18 décembre 2022

Pathaan devrait sortir sur les écrans le 25 janvier 2023.